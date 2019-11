È tornato Nainggolan | è scomparso Muriel

Fonte : ilnapolista

(Di lunedì 4 novembre 2019) Top(Cagliari) – a Bergamo si rivede finalmente unvecchia maniera. Un centrocampista prezioso nella fase di rottura del gioco avversario ma anche propositivo in avanti. È davvero ovunque. Veretout (Roma) – recupera mille palloni, macina chilometri in lungo e largo. Ha la freddezza necessaria per segnare su calcio di rigore il momentaneo 2-0 per la Roma. Partita perfetta. Immobile (Lazio) – con un bel colpo di testa segna il goal numero 100 con la maglia della Lazio e sono 11 in campionato. È un costante pericolo per la difesa rossonera che non riesce a limitare gli ardori agonistici. Flop Mario Rui (Napoli) – anello debole della difesa del Napoli. Si fa infilare da Spinazzola in occasione del primo vantaggio romanista. Commette un ingenuo fallo da rigore grazie ad un intervento a braccio largo in area. Disastroso anche in fase ...

