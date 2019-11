Missione di rifornimento Cygnus alla ISS

Fonte : ilfogliettone

(Di domenica 3 novembre 2019) Il veicolo spazialeper il trasporto cargoStazione Spaziale Internazionale (Iss), è stato lanciato con successo su un razzo Antares dal Wallops Flight Facility della Nasa, in Virginia, Stati Uniti, per la sua dodicesimaoperativa.è composto da due sezioni principali: in Modulo di Servizio di Northrop Grumman e un Modulo Cargo Pressurizzato progettato e costruito da Thales Alenia Space, joint venture Thales (67%) e Leonardo (33%). Il modulo cargo di questa, spiega una nota, supporterà una nuova capacità di carico. In precedenza, tutti i cargo dovevano essere caricati nel modulo circa quattro giorni prima del lancio. Questa nuova modalità consentirà il carico di esperimenti scientifici a bordo delsolamente 24 ore prima del decollo. Generalmente ognidiStazione consegna esperimenti scientifici relativibiologia ...

