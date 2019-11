Franco | il papà-coraggio di Salvatores ora è in ansia per l' altro figlio in coma

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 3 novembre 2019) Redazione Cambiò vita per Andrea, autistico. Alberto vittima di un incidente Una famiglia che ha ispirato la letteratura e il cinema ma che purtroppo continua a vivere a braccetto con la cronaca, quella roba fatta di contrattempi e scherzi di un destino davvero stronzo.Antonello (nella foto da sinistra la moglie,, Alberto e Andrea) è un ex imprenditore che ha due figli: uno, Andrea, è gravemente autistico e per lui ilha lasciato il lavoro anni fa, vicenda raccontata nel libro Se ti abbraccio non aver paura di Fulvio Ervas, nel libro scritto dae Andrea Sono graditi visi sorridenti, e che ha ispirato anche i regista premio Oscar Gabriele, che nel film Tutto il mio folle amore, presentato all'ultimo festival cinematografico di Venezia e uscito nelle sale il 24 ottobre. Nel film, interpretato da Claudio Santamaria (il), da Giulio ...

