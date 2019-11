Polemiche di plastica

Fonte : huffingtonpost

(Di sabato 2 novembre 2019) “Leggo proclami. Ci batteremo contro la #Plastictax. Legittimo, ma in concreto, cosa comporterà? Comporterà che una bottiglietta d’acqua usa e getta costerà 4 centesimi in più. Avete postato le foto del nostro mare e dei suoi abitanti inquinati di. Avete aperto le vostre manifestazioni di corrente con video suggestivi sull’inquinamento e gli spezzoni di Obama. Ora, avete distribuito tra i gadget pubblicitari borracce coi simboli e selfie con Greta e la sua generazione”. Lo scrive su Facebook Giuseppe Provenzano, ministro per il Sud e la coesione territoriale, rivolgendosi senza riferimenti diretti a chi critica la Plastic Tax. A criticare la tassa sullaci sono anche gli alleati di Italia Viva, partito fondato da Matteo Renzi.Provenzano chiede: “E ora, 4 o 5 centesimi per quella bottiglietta che (fino a ieri?) ...

