Manovra | Serracchiani | ‘Renzi gioca col fuoco’

Fonte : calcioweb.eu

(Di sabato 2 novembre 2019) Roma, 2 nov. (Adnkronos) – “A Renzi sfugge un piccolo dettaglio del quadro politico: a questo Governo non c’è alternativa, se non quella che passa per le urne. Non si illuda di poter tirare la corda fino al punto di rottura senza assumersi tutte le responsabilità”. Lo afferma Debora, commentando l’intervista del leader di ‘Italia Viva’, Matteo Renzi, al quotidiano Il Messaggero.Per, “i tempi di Ghino di Tacco son finiti e a Renzi tocca decidere se vuol smettere dire col fuoco o se preferisce farsi esplodere con tutto il governo. Decida presto”.L'articolo, ‘Renzicol fuoco’ CalcioWeb.

