Incidente A13 | morti padre | madre e figlia di 5 mesi Due autisti indagati per omicidio

Incidente sulla A13 Bologna-Padova : morti padre - madre e figlia neonata. Due indagati per omicidio stradale : uno è neopatentato : Grave Incidente stradale nella notte fra venerdì e sabato sull’autostrada A13 Bologna-Padova : tre morti e quattro feriti. Distrutta un’intera famiglia di Vicenza: a perdere la vita sono stati padre e madre di 32 e 29 anni e la figlia neonata. I tre viaggiavano su un camper e stavano probabilmente tornando verso casa. Il camper è stato tamponato da un’utilitaria: ha prima urtato la barriera stradale e poi si è ribaltato in mezzo alla ...

A13 - tragico Incidente tra Bologna Interporto e Altedo : morti i genitori e la figlia di 5 mesi : Gravissimo incidente questa notte sull'autostrada A13 Bologna -Padova, nel tratto tra Bologna Interporto e Altedo , in direzione Padova. È successo al km 15, quando un camper su cui viaggiava una famiglia è stato tamponato da un'utilitaria, ha urtato il newjersey e si è ribaltato in mezzo alla carreggiata dove poi è stato tamponato anche da un pullman.A bordo del camper c'era una famiglia: i genitori di 32 e 29 anni e le figlioletta di soli 5 ...

Incidente sulla A13 - tir si ribalta e rovescia materiale edile : Un tir si è ribaltato oggi, 19 settembre, sulla A13 Bologna-Padova, nel tratto tra Terme Euganee e Monselice. L’autotreno, pieno di materiale edile, si è rovesciato disseminando il carico lungo la carreggiata. Ferito il conducente del mezzo, portato poi in ospedale dal 118. Disagi sul tratto autostradale L'Incidente si è verificato poco dopo le 15 a circa 500 metri dall’uscita del casello di Monselice, ne pressi di Padova. La A13 è stata così in ...