LIVE Monfils-Albot | Masters1000 Parigi-Bercy 2019 in DIRETTA | 4-6 2-1 | il francese tenta

Fonte : oasport

(Di giovedì 31 ottobre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-30 Bravoa passare con il dritto, non puntuale a rete 15-15 Il rovescio dinon trova il campo, altro errore 0-15 Brutto errore dicon il dritto lungolinea, sempre in spinta Con la prima di servizio si salva ile 2-1 per lui in questo secondo set. Toccherà addopo il cambio di campo servire 40-30 Prima al centro solida ereagisce 30-30 Bravo con il dritto incrociato, uscendo da uno scambio complicato 15-30 Grande giocata a rete, in contropiede, die scivolata perche non sembra essersi fatto nulla per fortuna 0-30 Ancora lento negli spostamenti laterali, che mette fuori anche questo rovescio lungolinea 0-15 In ritardo nello scambio da fondo, che fatica tantissimo negli spostamenti laterali Grandissimo dritto d’incontro di, che ...

zazoomnews : LIVE Monfils-Albot Masters1000 Parigi-Bercy 2019 in DIRETTA: 2-3 il moldavo avanti di un break - #Monfils-Albot… - OA_Sport : LIVE Monfils-Albot, Masters1000 Parigi-Bercy 2019 in DIRETTA: il francese punta ai quarti di finale, nel mirino le… - infoitsport : RACE LIVE per la Masters Cup di Londra: La situazione aggiornata. A. Zverev si qualifica. Matteo Berrettini teme Mo… -