HALLOWEEN FESTA 2019 Messaggi d' auguri e i gadget più curiosi per la notte horror

HALLOWEEN 2019 : tradizioni - leggende e simboli della festa più “paurosa” dell’anno : Halloween è ormai sinonimo di zucche intagliate, trick or treat, feste mascherate in cui domina il nero-violetto, scheletri e streghe: ma quali sono le origini di Halloween? Per molti la parola deriva da una contrazione della frase “All Hallowes Eve”, ovvero “Notte di Ognissanti“, che venne abbreviata in “Halloew’Even”, poi in “Halloe-e’ en” fino all’attuale Halloween. Le primissime origini sono da ricercare in antichi ...

Mario Giordano a Fuori Dal Coro - l'introduzione contro HALLOWEEN : "Basta con una festa che non è la nostra" : Mario Giordano non è solo Fuori Dal Coro (per ricordare la sua trasmissione su Rete Quattro), ma anche Fuori dagli schemi. Nell'introduzione della puntata a ridosso di Halloween, il conduttore stupisce tutti: "Io non voglio festeggiare una festa che non è nostra, io voglio festeggiare Ognissanti". N

Spari durante festa di HALLOWEEN - tre morti : Una festa per Halloween all'interno di un'abitazione è finita nella tarda serata di ieri in una sparatoria nella parte sud di Los Angeles, con un bilancio di tre morti e 9 feriti. Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco di Long Beach ha riferito che le squadre intervenute sul posto hanno trovato al loro arrivo i corpi senza vita di tre uomini e 9 persone ferite, che sono state ricoverate in ospedale. Secondo le prime ricostruzioni della polizia, ...

Ben Affleck ancora ubriaco e barcollante a una festa di HALLOWEEN : “È successo - è stato un errore”. Con lui c’è l’ex moglie : “E’ successo, è stato un errore ma non ho intenzione di andare fuori strada“. Così Ben Affleck ha commentato la ricaduta nell’alcolismo che ha avuto qualche giorno fa, quando è stato immortalato dal sito Tmz ubriaco e barcollante a una festa di Halloween a Los Angeles, dopo un anno di sobrietà. Nelle foto di Tmz, il divo indossa una maschera, cammina barcollando e usa un’auto parcheggiata in strada come sostegno, prima di ...

HALLOWEEN “sdoganato” : ecco perché la festa horror ha successo tra i più piccoli : E’ una festa che abbiamo ereditato così bene al punto da sostituirla a quel ponte “dei morti” che dava un po’ di respiro dopo la pausa estiva. Non c’è mamma che non si sia chiesta se sia normale tutto questo entusiasmo per scheletri, mostri e finto sangue, interrogandosi per sapere cosa frulli nella testa del proprio bimbo. ecco il parere dello psicologo e psicoterapeuta Adriano Formoso che da sempre si occupa anche delle ...

Giovedì 31 ottobre è HALLOWEEN : la festa di origine celtica si festeggia in tutto il mondo : Come tutti gli anni, alla fine di ottobre le case e le vetrine si infestano di zucche e di altri orpelli dedicati ad Halloween. Le origini e le usanze di tale festa sono oggi influenzate dalle narrazioni fatte negli Stati Uniti: con queste narrazioni, infatti, sembra che Halloween venga festeggiato solo negli USA (quando in realtà viene festeggiato in moltissime parti del mondo: dal Canada all'Australia, passando per la Nuova Zelanda e la Corea ...

Cuneo. La festa di HALLOWEEN si trascorre al Museo civico : La casa stregata è inquietante e attraente allo stesso tempo. Anche quest’anno, in occasione della festa di Halloween, il Museo

“HALLOWEEN è la festa del demonio - non è nella nostra cultura” : l’ignoranza dei bigotti smontata da Camilleri : Halloween è arrivato e come ogni anno iniziano le polemiche tra chi ama questa festa (apparentemente esportata dagli USA) e chi invece la ripudia additandola come festa del demonio e dei suoi adoratori. Ora, come in ogni tradizione secolare che si rispetti, è necessario discernere due elementi: la genesi e le origini della festa, e poi la sua evoluzione e trasformazione nel corso dei secoli. Per quanto riguarda la tradizione della zucca ...

In Destiny 2 inizia la Festa delle Anime Perdute : tutte le novità per HALLOWEEN : Da una manciata di settimane il volto di Destiny 2 è cambiato per sempre. Non solo perché gli sviluppatori di Bungie hanno messo a disposizione una versione free-to-play del titolo - denominata New Light e da scaricare gratuitamente in digitale -, ma anche e soprattutto per via del debutto dell'ultima grande espansione per lo shooter massivo, Ombre dal Profondo - Shadowkeep in lingua originale. Il DLC è disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox ...

HALLOWEEN - 5 maschere di tendenza per la festa di quest'anno : La notte delle Streghe si avvicina ed anche quest'anno le maschere saranno una colonna portante della festa di origini irlandesi. Oltre ai travestimenti 'classici', come X-men o Zorro, assisteremo probabilmente anche ad un ammodernamento degli stessi in base agli eventi o alle tendenze del momento. Di seguito 5 maschere di tendenze per Halloween 2019....Continua a leggere