Fonte : ilnapolista

(Di giovedì 31 ottobre 2019) Chiaro il giudizio e il commento disu Repubblica che scrive “povero calcio”, “povero Napoli”, riferendosi ad una partita in cui la formazione di Ancelotti ha giocato, forse, la migliore partita della stagione. Almeno fino all’episodio incriminato del fallo disuPer me, piuttosto. Vero cheallunga un tentacolo, malounsenza nemmeno guardare dov’è il pallone. L’errore di Gialli è evidente, secondo, ma lo è ancor di più non essere ricorso al Var per rimediare al suo errore se tutta una squadra, non solo chi ha subìto il fallo, chiede ilsignifica che qualcosa da controllare c’è. La soluzione è semplice e sembra arrivato il momento di metterla in pratica concedere nei 90’ a una squadra (allenatore o capitano) la facoltà di richiedere il Var due o tre volte per ...

lucci_antonio : RT @napolista: Gianni Mura: rigore netto, Kjaer carica Llorente come un bufalo. Perché Giacomelli non va al Var? L’editorialista di Repubb… - napolista : Gianni Mura: rigore netto, Kjaer carica Llorente come un bufalo. Perché Giacomelli non va al Var? L’editorialista… - antobiso : RT @repubblica: Oggi su Rep: ???? Diamo il diritto alle squadre di chiamare il Var [di GIANNI MURA] -