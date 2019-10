Commissione Segre | Parolin | preoccupa l’astensione del centrodestra

"Pericolosa l'astensione del centrodestra" : Vaticano e Comunità ebraica sulla Commissione Segre : Soddisfazione per l’istituzione della “Commissione Segre e amarezza per l’astensione del centrodestra. Sono due stati d’animo diffusi all’indomani del voto con il quale il Senato ha dato il via libera alla nascita della Commissione straordinaria per combattere razzismo, antisemitismo e ogni forma di istigazione all’odio.Per la presidente della Comunità ebraica di Roma, è “un momento ...

Che compiti avrà la Commissione contro l’odio di Liliana Segre : La senatrice a vita Liliana Segre (foto: Vincenzo Livieri – LaPresse) Mercoledì 30 ottobre il Senato ha approvato con 151 voti la mozione della senatrice a vita Liliana Segre per creare una nuova commissione contro il razzismo e l’antisemitismo. Segre è una superstite dei campi di stermino nazisti, e di recente ha fatto sapere che riceve ogni giorno centinaia di insulti sui social. Questi messaggi non le fanno temere per la sua vita ...

Commissione Segre contro antisemitismo - centrodestra si astiene. Carfagna : “Tradiamo nostri valori” : Le forze di centrodestra - Lega, Fi e Fdi - si sono astenute in occasione del voto al Senato per istituire una Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all’odio. Delusione da parte di alcuni esponenti di Fi, con Mara Carfagna che attacca il suo partito. Critiche anche da Pd e M5s.Continua a leggere

Senato - nasce la Commissione Segre contro razzismo e antisemitismo. Il centrodestra si astiene - Salvini : “No ai bavagli” : Non ha ottenuto l’unanimità la mozione per istituire una commissione straordinaria contro odio, razzismo e antisemitismo, proposta dalla senatrice a vita Liliana Segre. L’aula del Senato l’ha approvata con 151 voti favorevoli, nessun voto contrario e 98 astensioni. La notizia è stata accolta da un lungo applauso e Senatori in piedi come tributo. Si è astenuto il centrodestra. “Siamo contro razzismo, violenza, odio e antisemitismo senza se ...

