Trono Over Gemma e Jean Pierre | doccia fredda | è Maria a intervenire “Mi sa che…”

Uomini e Donne Trono Over anticipazioni - Gemma si consola con un cavaliere più giovane : Sabato 26 ottobre si è tenuta un'altra avvincente registrazione di Uomini e Donne incentrata sul chiacchieratissimo trono over. Oltre agli aggiornamenti su Ida e Riccardo, i quali sono tornati a frequentarsi nonostante alcune lamentele da parte della parrucchiera, Gemma ha ricevuto l'ennesima delusione. Nel dettaglio, la Galgani è stata definitivamente 'scaricata' da Jean Pierre. A riportare queste informazioni in anteprima è stato il sito web ...

Anticipazioni Uomini e Donne : una coppia lascia il Trono Over oggi : Pamela Barretta e Enzo Capo lasciano il Trono Over di Uomini e Donne La puntata del mercoledì di Uomini e Donne chiuderà il cerchio su Pamela Barretta e Enzo Capo. La coppia continuerà a discutere in studio, la dama pugliese racconterà quanto il cavaliere partenopeo sia geloso di lei al punto che dopo ogni uscita con gli amici lei deve mandargli un video per appurare che è tornata a casa. Il cavaliere si infurierà a UeD per una segnalazione. ...

Uomini e Donne/Anticipazioni oggi - 29 ottobre : Sperti attacca Barbara - Trono Over - : Uomini e Donne, Anticipazioni oggi, 29 ottobre, puntata del Trono Over: Enzo lascia Pamela? Barbara De Santi contro tutti, da Gianni Sperti ad Armando e Gemma

Trono Over - Gemma : opinionista della d’Urso rifiuta di corteggiarla : Gemma Galgani del Trono Over: Filippo Nardi si rifiuta di corteggiarla! Uno dei casi più disperati della Tv italiana è Gemma Galgani: la dama torinese del Trono Over non trova un amore (ricambiato) da moltissimi anni. Di amori platonici continua a viverne ancora oggi (l’ultimo è Jean Pierre a cui ha regalato un enorme peluche), ma nessuno è ancora stato in grado di conquistare il suo cuore. Nelle anticipazioni del Trono Over Jean Pierre ...

Anticipazioni Uomini e donne Trono Over - faccia a faccia tra Ida e Riccardo : Una nuova settimana di Uomini e donne si apre con il trono over. Le Anticipazioni fornite dai canali del dating show di Maria De Filippi informano infatti che lunedì 28 ottobre su Canale 5 protagonisti delle vicende sono i senior, guidati come sempre da Gemma Galgani. Gemma Galgani soffre per Jean Pierre Proprio Gemma si prepara ad affrontare l’ennesima delusione. La sua conoscenza con Jean Pierre si fa difficoltosa dal momento che lei ...

Uomini e Donne - dopo anni torna un cavaliere storico del Trono over : Assisteremo a grandi ritorni nelle nuove puntate del trono over di Uomini e Donne. Lo rivelano le anticipazioni fornite dal sito Il Vicolo delle News e uno di questi, ne siamo certi, è destinato a far discutere parecchio nelle prossime registrazioni. Intanto Maria De Filippi accoglierà in studio una coppia di due ex protagonisti del trono over: Luisa Anna Monti e Salvio Calabretta. Tra loro procede tutto a gonfie vele. Tra gli applausi del ...

Trono Over - Gemma : “Sempre più sadica” - la De Filippi blocca tutto : Tina delusa : Gemma Galgani, puntata difficile al Trono Over: Jean Pierre è interessato ad Antonella Una puntata difficile, quella di oggi, per Gemma Galgani che ha dovuto scontrarsi con la dura realtà: Jean Pierre è intenzionato a frequentarla ma non vuole rinunciare in alcun modo a conoscere anche altra gente, ad esempio Antonella, con cui si è […] L'articolo Trono Over, Gemma: “Sempre più sadica”, la De Filippi blocca tutto: Tina delusa ...

Trono Over - Ida su Riccardo Guarnieri : “Ho paura di soffrire” : Ida Platano teme di soffrire ancora insieme a Riccardo Guarnieri: la confessione a Uomini e Donne Over E’ appena terminata una nuova puntata del Trono Over di Uomini e Donne. E in questa occasione ad aver fatto molto parlare sono stati Ida Platano e Riccardo Guarnieri, i quali hanno annunciato di essere tornati ufficialmente insieme. La prima ad entrare oggi in studio è stata la dama di UeD, che non ha nascosto di nutrire ancora qualche ...

Uomini e Donne/ Anticipazioni 28 ottobre : Gemma disperata - Tina... - Trono Over - : Uomini e Donne, Anticipazioni puntata, 28 ottobre, trono over: lacrime di Gemma Galgani per Jean Pierre e il ritorno di Ida e Riccardo

U&D - anticipazioni Trono Over : la Galgani 'mollata' da Jean Pierre conosce Juan Luis : Ieri, sabato 26 ottobre, è stata registrata una nuova avvincente puntata del trono over di Uomini e Donne. Nel corso della registrazione, assolute protagoniste sono state Gemma Galgani e Ida Platano. Se la prima è stata lasciata da Jean Pierre, la parrucchiera bresciana si è 'lamentata' della poca partecipazione di Riccardo Guarnieri. Inoltre in studio è arrivato un nuovo corteggiatore, Juan Luis, mentre Barbara De Santi si è ritrovata davanti ...

Uomini e Donne - colpo di scena : noto cavaliere torna al Trono Over : Anticipazioni Trono Over: Samuel Baiocchi ritorna a Uomini e Donne A Uomini e Donne è tempo di ritorni. Secondo quanto riportato dal Vicolo delle news, un noto cavaliere del parterre maschile sarebbe pronto a ritornare negli studi Elios di Roma. Di chi stiamo parlando? Di Samuel Baiocchi. Forse il nome potrebbe suggerire ben poche informazioni, dopo di tutto sono passati un po’ di anni dalla sua permanenza al Trono Over, ma Samuel ha ...

Trono Over : Samuel torna a sorpresa - anche Luisa e Salvio di nuovo in studio : Anticipazioni Trono Over, Samuel Baiocchi ritorna dopo anni di assenza Ghiotte anticipazioni sul Trono Over di Uomini e Donne direttamente dal Vicolo delle News che questa volta parla di importanti ritorni in trasmissione, alcuni dei quali sono destinati a far discutere nelle prossime registrazioni. Parliamo esattamente dell’ingresso in studio di Samuel Baiocchi che Il Vicolo […] L'articolo Trono Over: Samuel torna a sorpresa, anche ...

Uomini e Donne Trono Over - Ida si lamenta di Riccardo : 'Si è addormentato a letto' : Sabato 26 ottobre si è tenuta un'altra registrazione di Uomini e Donne dedicata al trono over. Dopo il ritorno di fiamma di Ida e Riccardo, la coppia è tornata in studio al cospetto di Maria De Filippi. A quanto pare ci sono state delle lamentele da parte della Platano sul conto di Guarnieri. L'attenzione si è focalizzata anche su Gemma Galgani la quale ha ricevuto un due di picche da Jean Pierre ma, in compenso, ha conosciuto un nuovo ...