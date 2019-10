Papillomavirus | ancora troppo sottovalutato | è “una minaccia per tutta la popolazione da

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 30 ottobre 2019) Ogni anno in Italia si registrano quasi 5 mila casi di tumori Hpv–correlati, attribuiti cioè a infezioni croniche collegate a ceppi oncogeni delumano (Hpv). Numeri che aumentano il livello di attenzione sulle patologie da Hpv, spesso percepite come un pericolo esclusivamente femminile associato al cancro della cervice uterina, mentre si continua a sottovalutare l’incidenza che il virus può avere anche tra i maschi, con malattie come il tumore anale o i condilomi genitali. Nasce da queste osservazioni la campagna social ‘Ilnon sceglie, tu sì’, in corso di approvazione al ministero della Salute, che con l’hashtag #ioscelgo lancerà un vero e proprio manifesto: “Un invito a genitori di figli adolescenti e a giovani donne ad agire con consapevolezza per il proprio futuro e quello dei loro figli“. Perché se ...

