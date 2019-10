Instagram down | l' app non funziona | Impossibile aggiornare i feed

WhatsApp - Instagram e Facebook non funzionano : down e problemi in tutta Europa : L'impero di Mark Zuckerberg crolla ancora una volta a distanza di qualche mese: Facebook, Instagram e WhatsApp hanno iniziato a non funzionare più verso le 16 di oggi 30 ottobre e i problemi sembrano persistere. L'articolo WhatsApp, Instagram e Facebook non funzionano: down e problemi in tutta Europa proviene da TuttoAndroid.

Facebook e Instagram sono down : problemi di accesso - con i post e con le Storie : Facebook non funziona e anche Instagram non funziona, cosa sta succedendo? Sempre più persone stanno segnalando in queste ore diversi problemi riscontrati con le applicazioni e i siti di Facebook e Instagram, che non funzionano e quindi sono down, in gergo tecnico. Al momento non si conoscono ancora le cause ma potete stare tranquilli, non è un […] L'articolo Facebook e Instagram sono down: problemi di accesso, con i post e con le Storie ...

Insta Downloader permette di scaricare al volo immagini e video da Instagram : Insta Downloader è un'applicazione semplice che permette di scaricare rapidamente video e immagini dai post di Instagram e di salvarle direttamente nella galleria dello smartphone. L'app offre la possibilità di scaricare i video IGTV e le immagini di alta qualità senza il bisogno di effettuare il login. L'articolo Insta Downloader permette di scaricare al volo immagini e video da Instagram proviene da TuttoAndroid.