Clima di Cambiamento | “Isola della Sostenibilità” fa tappa a Terni

Clima - no ai negazionisti in tv : il cambiamento Climatico non è un’opinione : Mentre le immagini di un’Italia Climaticamente sconvolta scorrono davanti ai nostri occhi – da un lato alluvioni devastanti, dall’altro un caldo inquietante e anomalo – la nostra tv ancora fatica a trovare la chiave giusta per spiegare alle persone come il cambiamento Climatico globale stia stravolgendo le nostre vite e come lo farà ancora di più. Come ho scritto poco tempo fa in un articolo si tratta di un compito difficile, perché è necessario ...

Cambiamento Climatico in Calabria : tutela e Gestione delle risorse agroforestali del Parco Nazionale della Sila [FOTO] : Il 16 ottobre 2019 presso il Centro Visite Cupone di Camigliatello Silano (CS) si è tenuto il convegno “Cambiamenti Climatici – tutela e Gestione delle risorse agroforestali del Parco Nazionale della Sila”. Un evento promosso dall’Ente Parco Nazionale della Sila, realizzato in collaborazione con l’Accademia Italiana di Scienze Forestali e con il patrocinio della Commissione Nazionale Italiana per l’Unesco, del Ministero dell’Ambiente e ...

Jane Fonda arrestata durante una protesta contro il cambiamento Climatico : L'attrice e attivista è stata arrestata insieme ad altre 16 persone durante una protesta sulla scalinata di Capitol Hill a...

Jane Fonda arrestata a Washington : protestava contro il cambiamento Climatico : Pasionaria nella vita come al cinema, Jane Fonda è stata arrestata mentre protestava contro il cambiamento climatico a Washington. L’attrice, 81 anni e attivista instancabile, è stata immortalata in un video di ABC News al momento dell’arresto. L’iconica guru del fitness protestava con un gruppo di ambientalisti per chiedere al Congresso di adottare immediatamente il Green New Deal. La Fonda è stata ripetutamente avvertita dalle forze ...

Google ha finanziato enti che negano il cambiamento Climatico : Un’inchiesta del quotidiano inglese The Guardian ha scoperto che i finanziamenti a sfondo politico che Google rivolge ad alcuni enti sono andati anche a organizzazioni che si battono contro l’istituzione di leggi per la tutela dell’ambiente per contrastare il cambiamento climatico: si tratta del Competitive Enterprise Institute, un think tank statunitense che ha avuto un ruolo fondamentale nella decisione del presidente degli ...

Lo scienziato Zichichi : “Il cambiamento Climatico dipende dalle attività umane per il 5%. Inquinamento e Clima sono cose diverse” : In un articolo de Il Giornale, Antonino Zichichi, scienziato di fama mondiale, ha espresso il suo punto di vista in merito alla questione clima, particolarmente al centro dell’attenzione dopo il summit dell’ONU e gli scioperi scolastici in tutto il mondo della scorsa settimana. Da scienziato, Zichichi ha messo in luce il metodo scientifico attraverso il quale bisogna affrontare l’argomento. “Il finimondo culturale scatenato dalla giovane svedese ...

Antonino Zichichi : "Il cambiamento Climatico dipende dalle attività umane per il 5%. Non confondiamolo con l'inquinamento" : ″È bene precisare che cambiamento climatico e inquinamento sono due cose completamente diverse. Legarli vuol dire rimandare la soluzione. E infatti l’inquinamento si può combattere subito senza problemi, proibendo di immettere veleni nell’aria. Il riscaldamento globale è tutt’altra cosa”. Già in passato Antonino Zichichi ha negato l’origine antropica del surriscaldamento globale. In ...

Clima : Flc Cgil Sicilia - 'il primo cambiamento deve essere culturale' : Palermo, 27 set. (AdnKronos) - “Il mondo della scuola, dell’università e della ricerca può fare tanto per salvaguardare il pianeta. Il primo cambiamento deve essere culturale. Per questo siamo al fianco degli studenti in questa importante battaglia per il futuro dell’umanità”. Lo dice il segretario

Il cambiamento Climatico è già in atto : Scritto da Federico Baggiani Rete Meteo Amatori - Weather for Passion Per chi non lo avesse capito il cambiamento climatico è gia’ nel nostro presente tra ondate di caldo estreme, siccità, fenomeni sempre piu’ violenti, migrazioni di massa e sarà anche peggio nel nostro futuro. Quanto afferma greta si basa su EVIDENZE SCIENTIFICHE(tutto il mondo scientifico ormai accerta il climate change e quei famosi scienziati contro sono ...

Fridays for future - a Bologna manifestazione contro il cambiamento Climatico : Fonte foto: fotogrammaFridays for future, a Bologna manifestazione contro il cambiamento climatico 1Sezione: Cronache Carlo Lanna Gli studenti scendono in piazza nel cuore di Bologna

Cambiamento Climatico - “temperature già aumentate di 2 gradi” : lo dimostra una ricerca sulle albicocche durata 40 anni : Quarant’anni di studio sulla fioritura di diverse varietà di albicocco, in una delle collezioni più ricche del bacino del Mediterraneo, per raccontare i cambiamenti climatici e la relazione con la produzione agricola. Una ricerca realizzata nella costa toscana ha rilevato che le temperature medie invernali sono aumentate fino a oltre due gradi, in particolare nel mese di gennaio, durante quattro decadi. I mesi invernali sono necessari alle gemme ...

Cambiamento Climatico - perché è così difficile raccontare una guerra senza trama e senza eroi. L’analisi di Jonathan Safran Foer : Diciamo la verità: del Cambiamento climatico non ci importa nulla. Non neghiamo che sia vero: abbiamo letto articoli, ci siamo informati, magari ci siamo anche convertiti all’uso della borraccia o dell’auto elettrica. Conosciamo i fatti, ma percepiamo la crisi ambientale come una minaccia vaga e lontana, non siamo visceralmente convinti che stia accadendo davvero, qui e ora, a tutti noi. E se è così difficile crederci – e agire di conseguenza – ...

Cambiamento Climatico e risorse ittiche : come preservare la vita negli oceani - le soluzioni individuate da MSC : Oggi 25 settembre l’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) delle Nazioni Unite ha pubblicato il rapporto L’oceano e la criosfera in un clima che cambia per presentare gli effetti del Cambiamento climatico sui nostri oceani e sui nostri mari, tra cui lo scioglimento dei ghiacci, l’acidificazione delle acque e la perdita di ossigeno, le ondate di calore, nonché la perdita di corallo e la fioritura di alghe. Questi cambiamenti hanno un ...

“Scenari globali e cambiamento Climatico” : mercoledì l’intervento di Filippo Giorgi all’Horcynus Lab Festival : Si apre con la conferenza del fisico Filippo Giorgi, già componente dell’IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change che nel 2007 ha vinto il Nobel per la pace, la seconda giornata dell’Horcynus Lab Festival mercoledì al Parco Horcynus Orca di Capo Peloro. A Messina come a New York, il cambiamento climatico è il focus di tutti gli interventi, in un ponte ideale che avvicina la città dello Stretto agli argomenti centrali su cui si sta giocando ...