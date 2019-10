Ragazza crede di essere morta | soffre della sindrome di Cotard | vive come un zombie | la

Fonte : baritalianews

(Di martedì 29 ottobre 2019) Unamolto strana quella di “” una malattia psichica molto rara che provoca nel cervello umano effetti devastanti. Unadi 17 anni, Haley Smith, ha raccontato la sua incredibile storia al “Daily Mirror” laha creduto per tre lunghi anni di. In un primo momento si pensava soffrisse di un forte stato depressivo dovuto all’inaspettata decisione dei genitori di separarsi, poi un’equipe medica americana ha capito che la piccola soffriva delle “di”, una malattia psichica che fare alla persona colpita di. Lava che tutti i suoi organi vitali non funzionassero più evaunodi notte era sveglia e la mattina dormiva. La giovane vedeva solo film horror eva una vita da incubo, tanto da decidere di abbandonare la scuola. Laha raccontato al Daily ...

