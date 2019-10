Non può più nascondersi il Redmi Note 8T | ormai sappiamo già tutto

Inchiesta Financial Times - Salvini : “Su Conte tante ombre - Non si può andare avanti così” : Il leader della Lega Matteo Salvini, ospite a Rtl 102.5, attacca il presidente del Consiglio Conte sul caso sollevato dal Financial Times e sul presunto conflitto d'interesse: "Sono ormai tante le ombre - servizi segreti, Russiagate, adesso i rapporti con il Vaticano, alcune consulenze, le parcelle comuni con altri avvocati -, non si può andare avanti così".Continua a leggere

SCUOLA/ Sicurezza e crolli - il preside Non può essere il capro espiatorio : I presidi hanno la piena responsabilità di quanto accade nell'edificio scolastico. La situazione è insostenibile. Protesta a Roma il 30/10

Mercato Juventus - l’esterno bianconero Non ha convinto Sarri : può partire : Mercato Juventus – Nella partita di Lecce, uno dei più sottotono in campo è sicuramente stato Federico Bernardeschi. Il talento di Carrara, in questi mesi alla Juventus, non ha brillato particolarmente attirando su di se nuove polemiche da parte dei tifosi bianconeri. L’attaccante della Juventus non sta attraversando un grandissimo periodo di forma e il suo futuro ora è tornato ad essere in bilico. Adesso il suo nome torna ...

Elezioni Umbria - Conte : “Esperimento fallito tra M5s e Pd? Test regionale Non può incidere su progetto di governo” : “Sono tranquillo. È un Test regionale che non è da trascurale affatto ma che non può incidere sul progetto di governo“. A dirlo il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a Roma, commentando le Elezioni in Umbria e le eventuali ripercussioni sull’esecutivo guidato da M5s e Pd. L'articolo Elezioni Umbria, Conte: “Esperimento fallito tra M5s e Pd? Test regionale non può incidere su progetto di ...

Da oggi 28 ottobre Non si può più disattivare Giga di Scorta di TIM : cosa significa? : Attenzione ad extrasoglia dati Giga di Scorta di TIM, che da oggi 28 ottobre 2019 non risulterà più disattivabile. Come riportato da 'mondomobileweb.it', l'opzione non potrà essere più scorporata dall'offerta in uso (per lo meno da quelle che prevedono l'impiego di Internet), a meno che non si decida di disattivare l'offerta stessa. Se per qualsiasi motivo esaurirete i GB previsti dalla vostra offerta dati, l'opzione Giga di Scorta subentrerà ...

Giuseppe Conte - sfogo dopo l'Umbria : "Se salto io - Non può esserci nessun altro premier" : A Palazzo Chigi Giuseppe Conte, dopo la debacle alle elezioni regionali in Umbria, ostenta tranquillità. Era un test importante "ma circoscritto", si era "scelto all'ultimo momento" un candidato "debole". Ora, si sfoga il premier con i suoi, ci vorrà tempo anche se si aspetta delle reazioni da parte

Regionali Umbria - Luigi Di Maio scarica il Pd : "Esperimento Non ha funzionato". Ma Non basta : può saltare : Giù la cresta. Anzi, cresta strappata. Fine dei giochi. Kaputt. Il voto in Umbria per il M5s è un incubo: 7,4 per cento alla lista, con il candidato unitario col Pd staccato di 20 punti tondi tondi. Percentuali ridicole. Un dramma politico firmato Luigi Di Maio, il quale mossa dopo mossa ha smontato

Atalanta-Udinese - Gasperini : “Scudetto? Non ci pensiamo - può perderlo solo la Juve” : “Atalanta da scudetto? Non è nei nostri pensieri, lo può perdere solo la Juventus. Poi ci sono Inter e Napoli su tutte, con altre squadre come Roma e Milan che hanno budget importanti. E’ un campionato difficile, è presto”. Così Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, commenta ai microfoni di Sky Sport la roboante vittoria contro l’Udinese. “A volte prendiamo troppi gol, a volte ne facciamo ...

Juventus : l'assenza di CR7 Non può essere un alibi - serve più cattiveria sotto porta : Il campionato italiano di Serie A è giunto alla 9.a giornata e, al termine di questo turno, la Juventus sarà ancora da sola in vetta, grazie soprattutto alla mancata vittoria dell'Inter contro il Parma a San Siro. I bianconeri hanno commesso un mezzo passo falso nella giornata di ieri contro il Lecce, portando a casa un punto dopo una prima frazione in cui Dybala e compagni hanno gettato alle ortiche diverse occasioni da gol, segnando al Via del ...

Fabbroni : “Il Napoli Non può sbagliare a Ferrara se vuole rimanere nella lotta Scudetto : Fabbroni: “Napoli, vinci per rimanere in corsa, ma guardati anche alle spalle. Ibra sarebbe un guerriero in campo A ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Mario Fabbroni, giornalista di Leggo, per parlare del match che il Napoli dovrà giocare domani a Ferrara contro la SPAL. Queste le parole di Fabbroni: “La partita per il Napoli rientra tra quelle che non può sbagliare. Se vuole ...

F1 - GP Messico 2019 : Ferrari - questa volta Non puoi sbagliare! SF90 super a Città del Messico - occorre capitalizzare : Sebastian Vettel ha ottenuto il miglior tempo nelle prove libere del GP del Messico 2019 di Formula 1, ribadendo ancora una volta che lo status della Ferrari sul giro secco è ormai quello della favoritissima. L’olandese della Red Bull Max Verstappen, vincitore delle ultime due edizioni della corsa qui, si è confermato in piena sintonia con l’Autodromo Hermanos Rodriguez mentre i campioni del mondo della Mercedes si sono fermati, per ...

Bibbiano : Borgonzoni - 'Conte Non può tacere' : Roma, 25 ott. (Adnkronos) - "Di fronte ai tanti casi che, in tutta Italia, sono emersi e che hanno gettato ombre sul settore degli affidi di minori e famiglie, di cui Bibbiano è un caso emblematico, ci saremmo aspettati ben altra attenzione politica dal presidente Conte, ma questa mattina ha preferi

Mafia - Cassazione : “La decisione della corte di Strasburgo su Bruno Contrada e il concorso esterno Non si può applicare agli altri casi” : La sentenza della corte europea dei diritti umani su Bruno Contrada non si può applicare a tutti gli altri casi. Lo hanno deciso le Sezioni Unite della Cassazione negando che i condannati per concorso esterno a Cosa nostra, “fratelli minori” dell’ex 007 del Sisde, possano ottenere la revisione usando il verdetto Cedu: non è una “sentenza pilota” e non è “espressione di una consolidata giurisprudenza Ue“. La ...