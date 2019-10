NBA – Russell Westbrook spietato contro i suoi ex Thunder | “in campo non ho amici | non

Fonte : sportfair

(Di martedì 29 ottobre 2019)sfiora la tripla doppiaexe nel post gara fa il duro: innessun amico fra gli avversari Dopo l’addio di Paul George,ha capito che OKC non era più il posto giusto per provare a vincere qualcosa. La franchigia ha accontentato la sua richiesta di cessione e lo ha spedito ai Rockets in cerca del tanto agognato anello in coppia con James Harden. Ieri notte il primo sdirettola sua ex squadra. RW0 ha messo a segno 21 punti, 12 rimbalzi e 9 assist, sfiorando l’ennesima tripla doppia della carriera. Non c’è spazio per i sentimenti, anchegli ex compagni. Se non si fosse capito,lo ha sottolineato ulteriormente in conferenza stampa con frasi che lasciano poco spazio alle interpretazioni: “in, quando gioco, non ci sono, e sanno che non devono parlarmi. Steven Adams ...

