M5S,Di Maio:diventare autonomi e umiltà

L'obiettivo non deve cambiare:è arrivare al governo del Paese con una maggioranza autonoma.E serve. Così al Corriere dopo il risultato umbro il leader M5S Luigi Di. L'esperimento con il Pd in Umbria non ha funzionato, dice.E si sofferma sulla sua perplessità nella scelta che portò al Conte bis. Ma aggiunge che risultati come il taglio dei parlamentari o il decreto clima lo convincono che se si fanno le cose per gli italiani, è giusto andare avanti. Nel governo c'è consapevolezza che serve una spinta maggiore.(Di martedì 29 ottobre 2019)