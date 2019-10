L' archivio dei documenti vaticani non è più segreto

Fonte : agi

(Di martedì 29 ottobre 2019) Muore l'vaticano. Al suo posto, nasce l'apostolico vaticano. Ciò significa che l'deinon è più. Ma è consultabile, da tutti. Lo spiega in un'intervista al Corriere della Sera Monsignor Sergio Pagano, Prefetto “dei misteri più ambiti del mondo” al quale Jorge Mario Bergoglio, al secolo Papa Francesco, lo scorso 22 ottobre ha consegnato tre fogli con i quali ha deciso di cancellare quattro secoli di storia pontificia per “un'esigenza di trasparenza”. Perché la volontà del Pontefice “è che la Chiesa agisca senza quelle che possono essere considerate tendenze o tentazioni a nascondere, o faziosità”. In verità, spiega poi l'alto prelato, quello che fu definito l'centrale dell'Europa, e che ora si può dire appartenga al mondo intero, quell'Archivum Secretum Vaticanum a partire dal 1646, è più che altro un cambio ...

ComunediRavenna : Oggi ore 16.00 seduta del #consigliocomunale di Ravenna. Diretta streaming: - comunerimini : #Rimini “Bike park”: firmata, anche in via definitiva, l’aggiudicazione alla cooperativa sociale Metis, per l’affid… - AldiniEdicola : #filmtv questa settimana in edicola con #filmtvrewind :pubblicazione trimestrale monografica, ideata per esplorare… -