Il pusher che girava in Porsche prendeva il reddito di cittadinanza

Siracusa - arrestato pusher in Porsche con reddito di cittadinanza : in casa 120 grammi di cocaina : La Guardia di finanza di Siracusa ha arrestato un uomo di 41 anni di Floridia per detenzione di 120 grammi di cocaina a fini di spaccio, nascosta a casa in doppi fondi ricavati nelle lattine di bevande e di un piccolo estintore. A bordo di una Porsche Macan di sua proprietà, era stato fermato per un controllo. L’uomo risulta percettore del reddito di cittadinanza e aveva con sé 600 euro. Nel corso della perquisizione nella sua abitazione ...

Luca Sacchi - la mamma del pusher arrestato : «L'ho denunciato io - meglio in cella che a spacciare» : Quando gli agenti di polizia che per tante sere lo hanno visto nel quartiere e lo conoscono da tempo lo fermano, non riescono a fare altro se non ripetergli: «Come ti sei ridotto?». Tu,...

Padova - famiglia aggredita da pusher che vogliono vendere droga : Scene di incredibile violenza e degrado a Padova, dove una famiglia marocchina è stata accerchiata e brutalmente aggredita da un gruppo di pusher nigeriani. In seguito all'episodio tre persone sono finite in ospedale. Il fatto si è verificato domenica scorsa, nel primo pomeriggio, quando una coppia di nordafricani si trovava in auto in via Cairoli, nei pressi della stazione ferroviaria. A bordo della vettura, anche i figli piccoli dei coniugi, ...