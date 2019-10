Google ha in mente di attivare lo scroll verticale sulle prossime versioni di Calendar

Google Chrome attiva automaticamente la funzione Lazy Loading in modalità Lite : Google ci spiega i vantaggi della nuova funzione Lazy Loading, che viene attivata automaticamente su Google Chrome con la modalità Lite. L'articolo Google Chrome attiva automaticamente la funzione Lazy Loading in modalità Lite proviene da TuttoAndroid.

Lo Smooth Display dei Google Pixel 4 può essere facilmente forzato a 90 Hz - ma occhio ai mAh : Lo Smooth Display di Google Pixel 4 e Pixel 4 XL supporta la frequenza di aggiornamento di 90 Hz, ma non viene sfruttata di default in tutto il sistema: ecco come forzarla e utilizzarla sempre, ma attenzione alla batteria. L'articolo Lo Smooth Display dei Google Pixel 4 può essere facilmente forzato a 90 Hz, ma occhio ai mAh proviene da TuttoAndroid.

Cresce il numero di lampade smart con Bluetooth configurabili rapidamente su Google Home : I processi di configurazione dei dispositivi smart per la casa possono richiedere tempo ed energie, soprattutto ai meno avvezzi alla tecnologia L'articolo Cresce il numero di lampade smart con Bluetooth configurabili rapidamente su Google Home proviene da TuttoAndroid.

Google ci spiega - molto chiaramente - perché i Pixel 4 non hanno il 5G : A differenza degli ultimi top di gamma dei principali produttori di smartphone Android, il Google Pixel 4 non presenta il supporto alla connettività 5G L'articolo Google ci spiega, molto chiaramente, perché i Pixel 4 non hanno il 5G proviene da TuttoAndroid.

Google Stadia ha finalmente una data di uscita : Ottima notizia per tutti quelli che stanno aspettando l'arrivo di Google Stadia. Google ha annunciato che il servizio di streaming di videogiochi verrà pubblicato a partire dal 19 novembre.La notizia è stata rivelata oggi durante l'evento Pixel 4 di Google. Sia la Founder's Edition che la Premiere Edition di Stadia verranno spedite nello stesso ordine in cui sono stati ricevuti i preordini. Chi ha preordinato riceverà un'email quando il pacco ...

Google Chrome e Podcast migliorano sensibilmente con queste nuove funzionalità : Chrome è ora in grado di generare automaticamente descrizioni per le immagini a schermo, migliorando notevolmente i servizi di accessibilità del browser. Anche Podcast si aggiorna, con un tocco di Material Design e con l'aggiunta di qualche voce. L'articolo Google Chrome e Podcast migliorano sensibilmente con queste nuove funzionalità proviene da TuttoAndroid.

L’irrigatore intelligente Orbit Bhyve ora integra correttamente Google Assistant : In primavera Google Assistant ha appreso una nuova capacità di controllare in modo nativo alcuni prodotti smart come irrigatori e rilevatori di perdite dai tubi e con la recente versione 2.14.50.9 dell'app Google Home, l'assistente sembra aver aggiunto il supporto per l'irrigatore intelligente Orbit Bhyve. L'articolo L’irrigatore intelligente Orbit Bhyve ora integra correttamente Google Assistant proviene da TuttoAndroid.

Come cancellare automaticamente la propria attività su Google e YouTube : Si può scegliete se farlo dopo 3 o 18 mesi, oppure di disattivarla completamente su tutti i servizi di Google

Google “scivola” nuovamente sui Pixel 4 : tanti nuovi dettagli - molti sulla fotocamera : Mancano meno di due settimane alla presentazione di Google Pixel 4 e Pixel 4 XL, ma negli ultimi giorni le indiscrezioni a riguardo dei nuovi flagship si sono intensificate al punto da svelare quasi ogni aspetto che li caratterizzerà. Un ulteriore impulso a questa tendenza è arrivato direttamente da Google e da Pixel Tips, app del colosso americano che propone dei suggerimenti per utilizzare al meglio un Google Pixel e che in seguito ad un ...

Anche Google Play Libri ottiene finalmente la Modalità scura : Seppur lentamente, tutte le varie app di Google stanno ottenendo una Modalità scura per seguire l’impostazione di sistema di Android 10. L’ultima applicazione a ricevere questa funzionalità è Google Play Libri, con il recente aggiornamento alla versione 5.4. Come la maggior parte delle precedenti applicazioni, la Modalità scura di Google Play Libri utilizza un grigio molto scuro per lo sfondo, con testo grigio chiaro o bianco e ...

Google cancella automaticamente la cronologia di YouTube e controlla che le password siano davvero sicure : Oltre alla navigazione in incognito di cui abbiamo già parlato, Google sta attivando altre opzioni utili per gli utenti che vogliono proteggere la propria privacy. Le novità riguardano YouTube e l’assistente vocale. Il primo è un importante intervento. Analogamente alla cronologia delle posizioni e dell’attività Web, sta per arrivare l’eliminazione automatica nella cronologia di YouTube. Grazie a questa novità sarà possibile ...

Google si impegna a espandere ulteriormente internet in India : Google ha annunciato un'iniziativa per aiutare le centinaia di milioni di Indiani che usano telefoni 2G a ottenere le informazioni di cui hanno bisogno, senza richiedere dati o una connessione internet, inoltre, il colosso di Mountain View sta introducendo la piattaforma Spot, un modo per le aziende di creare esperienze e coinvolgere i propri clienti all'interno dell'app Google Pay. L'articolo Google si impegna a espandere ulteriormente ...

La storia di Google Pixel Watch - vicino al lancio nel 2016 e abbandonato poi bruscamente : Si parla ormai da tempo dello smartWatch di Google, ma nonostante le indiscrezioni vadano avanti da un paio d'anni nessun Pixel Watch ha mai visto la luce L'articolo La storia di Google Pixel Watch, vicino al lancio nel 2016 e abbandonato poi bruscamente proviene da TuttoAndroid.

Ecco le novità attualmente in sperimentazione nell’App Google : L'App Google include numerosi servizi diversi, quindi vale la pena fare un riepilogo degli ultimi sviluppi presenti nelle più recenti versioni dell'APK che riguardano alcune modifiche ai widget di ricerca e al widget At a Glance, Discover, Podcasts, e la condivisione di Google Foto tramite Google Assistant. L'articolo Ecco le novità attualmente in sperimentazione nell’App Google proviene da TuttoAndroid.