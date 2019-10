Dal cordone all’episiotomia | le 5 regole d’oro in sala parto

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 29 ottobre 2019) Realizzare un’assistenza ostetrica appropriata, sicura e ossequiosa delle donne, che tutela la maternità e contrasta l’eccessiva medicalizzazione della gravidanza e del: con questo obiettivo l’Aogoi (Associazione ginecologi ospedalieri italiani) lancia oggi 5 raccomandazioni messe a punto a Napoli, dove è in corso il Congresso nazionale di ginecologia e ostetricia. Le ‘d’oro’ contemplano tre momenti legati al: travaglio, taglio cesareo e clampaggio delombelicale. 1) Non clampare precocemente ilombelicale: i ginecologi raccomandano di aspettare almeno un minuto prima di tagliare e legare – tecnicamente clampare – ilombelicale, perché in questo modo si favorisce il passaggio di sangue dalla placenta al feto, rinforzando le scorte di ferro del neonato e riducendo il rischio di colite ...

IMoresi : RT @MTaur0: Voi vi rendete conto che se alle prossime elezioni vince il CDX dovranno cambiare subito le leggi sull’immunità per togliersi d… - nauardo : @elena_giusini @CarloCalenda Non lo ascoltavano prima figurati se lo ascoltano quando sono tutti attaccati ai 5s co… - MTaur0 : Voi vi rendete conto che se alle prossime elezioni vince il CDX dovranno cambiare subito le leggi sull’immunità per… -