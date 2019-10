Maltempo Friuli Venezia Giulia | “Interventi efficaci | grazie a tutta la comunità”

Maltempo - 2 trombe d’aria in Friuli : danni e paura a Marano Lagunare e Pertegada di Latisana [VIDEO] : Il Maltempo inizia a fare sul serio al Nord. Se già la Liguria sta facendo i conti con piogge incessanti, che hanno provocato frane e allagamenti, anche il Friuli ha subito i primi effetti. In particolare, a Marano Lagunare si è verificata una tromba d’aria tra le barche e le rive della città, come dimostrano le immagini del video in fondo all’articolo. Si riportano danni nella zona di Lignano. In precedenza, un’altra tromba d’aria ...

Maltempo Friuli Venezia Giulia - Riccardi : “16mln euro per 75 cantieri nel post Vaia” : “Grazie ai ribassi d’asta sugli interventi già avviati, entro fine anno saranno disponibili quasi 16 milioni di euro per finanziare ulteriori 75 cantieri, distribuiti in 44 Comuni della regione, per ripristinare strutture e infrastrutture danneggiate un anno fa dalla tempesta Vaia”. Lo ha annunciato il vicegovernatore del Fvg con delega alla Protezione civile, Riccardo Riccardi, sottolineando, con questo dato, l’efficacia ...

Maltempo Friuli : acqua non potabile in alcuni comuni del pordenonese : A seguito dell’ondata di Maltempo di ieri la captazione dell’acquedotto Destra Tagliamento, sul torrente Comugna a Vito d’Asio (Pordenone), sta derivando quantitativi d’acqua insufficienti a garantire il fabbisogno idrico. Lo annuncia HydroGea, municipalizzata che gestisce il servizio idrico in diversi comuni della provincia di Pordenone, sottolineando che per “limitare al massimo possibili interruzioni di fornitura ...

Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia : Maltempo in arrivo - criticità idrogeologica da domani mattina : La Protezione civile del Friuli Venezia Giulia ha diffuso un’Allerta Meteo codice giallo per criticità idrogeologica: l’avviso è valido dalle 8 di domani mattina e fino alle 8 di lunedì. Nella giornata di domani un fronte interesserà il Triveneto richiamando correnti umide meridionali sulla regione: al mattino saranno probabili piogge sparse in genere deboli o moderate. Nelle ore successive, e specie dal pomeriggio e in serata, le ...