India | bimbo di 2 anni precipita in un pozzo mentre gioca | “Corsa contro il tempo per

Fonte : fanpage

(Di lunedì 28 ottobre 2019) Undi 2, Sujith Wilson, èto in unprofondo 30 metriva con gli amichetti nella regionena di Tamil Nadu. L'incidente si è verificato venerdì scorso e da allora le forze dell'ordine sono impegnate in una vasta opera di salvataggio. Non si conoscono al momento le condizioni del piccolo.

Affaritaliani : India: corsa per salvare bimbo caduto in un pozzo - Affaritaliani : India: corsa contro il tempo per salvare bimbo caduto in un pozzo - prestia_fabio : RT @rtl1025: ???? #India, bimbo cade da oltre 10 metri e finisce su risciò, illeso Il #video ???? -