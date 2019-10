Eric Bell dei Thin Lizzy contro i Metallica | “Non mi pagarono per suonare | bast***i”

Fonte : optimaitalia

(Di lunedì 28 ottobre 2019) Uno sfogo al vetriolo, quello emerso da parte dideidurante un'intervista rilasciata al The Irish Sun nelle ultime ore. Il chitarrista, infatti, ha ricordato quella volta in cui i Four Horsemen lo chiamarono per condividere il palco con loro e jammare sulle note di Whiskey In The Jar. Prima di proseguire si rende necessaria una premessa. Whiskey In The Jar era un singolo incluso nella raccolta Garage Inc dei, pubblicata nel 1998 come doppio album di cover tra le quali comparivano Die, Die My Darling dei Misfits e, appunto, Whiskey In The Jar dei. C'è da dire, inoltre, che il brano ha origine nella tradizione irlandese e dopo le versioni dei Dubliners e di Roger Whittaker, quella deifu la prima interpretazione rock della storia, alla quale si ispirarono anche gli U2, i Pulp e i Simple Minds. Con la versione deiil ...

OptiMagazine : #EricBell dei @ThinLizzy_ contro i @Metallica: 'Non mi pagarono per suonare, bast***i' - Metalitalia : THIN LIZZY: Eric Bell, 'I METALLICA sono dei bastardi' #METALLICA #THINLIZZY - - truemetalonline : Thin Lizzy: Eric Bell, 'I Metallica sono dei bastardi, non mi hanno pagato' -