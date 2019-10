Poliziotti uccisi | il killer perde la testa in carcere mentre fa la doccia | ferito un

Poliziotti uccisi a Trieste - il killer dà in escandescenze in carcere e ferisce un agente : Oltre all'aggressione Alejandro Augusto Stephan Meran, il 29enne dominicano che lo scorso 4 ottobre ha ucciso Matteo Demenego e Pierluigi Rotta, avrebbe tentato di scagliare contro gli agenti penitenziari una lavatrice

Centrodestra a Roma - la diretta della manifestazione : migliaia in strada. Salvini : «Questa è la piazza di tutti». E chiede silensio per i Poliziotti uccisi a Trieste : «Questa non è la piazza di Matteo, Giorgia o Silvio, ma di tutti». Così Salvini in piazza San Giovanni apre la kermesse del Centrodestra "Orgoglio italiano"...

Trieste : Fico posta video su Fb - ‘ecco abbraccio città a Poliziotti uccisi’ : Roma, 16 ott. (Adnkronos) – ‘Questo è l’abbraccio che la città di Trieste ha dato stamattina alle famiglie dei due poliziotti uccisi. Una risposta eccezionale di umanità. Prendere parte ai funerali mi ha commosso nel profondo. Il mio pensiero va ai giovani agenti uccisi e alle loro famiglie”. Lo scrive su Fb il presidente della Camera, Roberto Fico, che ha postato un video dei funerali oggi a Trieste dei due ...

Trieste si ferma per l'ultimo saluto ai Poliziotti uccisi in Questura : Migliaia di cittadini all'esterno della chiesa. Alle esequie il capo della polizia Gabrielli, la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese, il presidente della Camera Fico. Il vescovo: "Il vostro sacrificio servirà a generazioni future"

Matteo Salvini - malore ai funerali dei due Poliziotti uccisi in Questura a Trieste : il sospetto dei medici : malore per Matteo Salvini a Trieste: il leader della Lega ha partecipato ai funerali solenni di Pierluigi Rotta e Matteo Demenego, i due poliziotti uccisi nella Questura triestina da un immigrato regolare dominicano dopo una sparatoria. Secondo quanto riporta il sito della Stampa, Salvini dopo l'att

La prova del cuoco non va in onda : al suo posto i funerali dei Poliziotti uccisi a Trieste - : Francesca Galici La Rai ha deciso di non mandare in onda La prova del cuoco: al suo posto sono trasmessi i funerali di Stato dei sue poliziotti uccisi all'interno della Questura di Trieste Oggi, mercoledì 14 ottobre, la prova del cuoco non è andata in onda. Il programma condotto da Elisa Isoardi e Claudio Lippi è stato sostituito dalle celebrazioni solenni dei funerali di Matteo Demenego e Pierluigi Rotta, i due poliziotti rimasti ...

Funerali Poliziotti uccisi a Trieste - migliaia rendono omaggio. VIDEO : "Trieste vi offre il suo ultimo e affettuoso saluto, mentre resta fisso nella memoria di tutti il 4 di ottobre, festa di san Francesco, Patrono d'Italia, quando una follia omicida, spropositata e crudele, ha privato le vostre giovani vite di un futuro pieno di propositi e progetti”. Così l'arcivescovo Giampaolo Crepaldi, ha aperto l'omelia durante la messa per i Funerali di Pierluigi Rotta e Matteo Demenego, i poliziotti uccisi nella ...

I Funerali di Stato dei Poliziotti uccisi : “Trieste vi dice grazie - Rotta e Demenego” : Terminati i Funerali solenni a Trieste di Pierluigi Rotta e Matteo Demenego, i due agenti uccisi il 4 ottobre scorso nella sparatoria in Questura. Una folla di colleghi e cittadini ha accompagnato le due salme nel corteo funebre fino alla Chiesa di Sant’Antonio Taumaturgo, dove le esequie sono state celebrate dal vescovo Giampaolo Crepaldi: "Trieste vi dice grazie: per noi resterete sempre figli delle stelle".Continua a leggere

Poliziotti uccisi a Trieste - oggi 16 ottobre i funerali in diretta su Rai1 dalle ore 11 : 20 : oggi, mercoledì 16 ottobre, nella chiesa di Sant'Antonio Taumaturgo di Trieste, si svolgeranno dalle ore 11:30 i funerali dei due agenti uccisi il 4 ottobre scorso all'interno della questura di Trieste. Nella giornata di ieri, martedì 15 ottobre, sono state oltre mille le persone che hanno partecipato, commosse, alla camera ardente dei due agenti. Pierluigi Rotta e Matteo Demenego (questi i loro nomi) avevano rispettivamente 34 e 31 anni. La ...

A Trieste i funerali dei Poliziotti uccisi : cos’è successo il 4 ottobre a Rotta e Demenego : In attesa dei funerali di Pierluigi Rotta e Matteo Demenego, in programma oggi a Trieste, ecco la ricostruzione della sparatoria verificatasi alla Questura della città giuliana lo scorso 4 ottobre, nel corso della quale sono rimasti uccisi i due agenti per mano di Alejandro Augusto Stephan Meran.Continua a leggere