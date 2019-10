La zucca perfetta per Halloween | i segreti per scegliere la migliore | per intagliarla e

Fonte : meteoweb.eu

(Di domenica 27 ottobre 2019) Il caldo record taglia del 10% la produzione di zucche per, per un raccolto 2019 stimato in 36 milioni di chili: è quanto emerge da una analisi della Coldiretti divulgata in occasione del ‘day‘ che si festeggia in tutta Italia nei mercati di Campagna Amica a partire da quello del Circo Massimo a Roma in via San Teodoro 74 ma anche a Vicenza, Bari, Catania, Cosenza e molti altri mercati. “Dalla padella all’intaglio per realizzare il caratteristico simbolo delle streghe – spiega la Coldiretti in una nota – si registra una corsa all’acquisto dell’ortaggio più grande del mondo con il prezzo medio al consumo sul territorio nazionale che quest’anno va da 1,50 a 2 euro mentre ai produttori agricoli vengono pagate fra 30 e 60 centesimi al chilo“. “A ridurre la disponibilità di prodotto italiano sono state le anomalie climatiche – ...

