SOS | ho perso la faccia sul web Viaggio tra le fabbriche della reputazione

In Sicilia sono state arrestate 15 persone SOSpettate di gestire una rete di smaltimento illecito di rifiuti plastici pericolosi : Nella notte tra mercoledì e giovedì nelle province di Ragusa e Catania, in Sicilia, sono state arrestate 15 persone sospettate di aver organizzato e gestito una rete mafiosa per smaltire illegalmente rifiuti di plastica pericolosi; tra loro c’è l’ex collaboratore di

Due persone SOSpettate dell’omicidio di Luca Sacchi - il 24enne colpito alla testa da un proiettile a Roma - sono state fermate dalla polizia : Nella notte tra giovedì e venerdì la polizia di Roma ha fermato due persone sospettate della rapina e dell’omicidio del 24enne Luca Sacchi, colpito alla testa da un proiettile mercoledì sera mentre cercava di impedire che la sua fidanzata fosse rapinata. I

Fermati due SOSpettati per l'omicidio del personal trainer 24enne a Roma : Due persone, sospettate di aver ucciso Luca Sacchi, il persinal trainer 24enne fulminato con un colpo alla testa durante un tentativo di rapina, sono sotto interrogatorio in procura a Roma. Il delitto è stato commesso mercoledì alle 23.20 fuori dal pub Jhon Cabot di via Mommsen, in zona Appio, nella Capitale.

Calabria - terremoto di magnitudo 4.4 in mare : nessun danno a cose o persone. SOSpesa la circolazione ferroviaria tra Sapri e Paola : Una scossa di terremoto di magnitudo 4.4 è stata registrata dall’Istituto Nazionale di Geofisica alle 6.31 nel Mar Tirreno, al largo della costa calabrese e non lontano da Scalea (cosenza), con epicentro a 11 chilometri di profondità. I Vigili del fuoco, insieme ai carabinieri e alla Polizia di Stato, hanno avviato un’ampia attività di ricognizione in tutta l’area dell’Alto Tirreno per accertare se siano stati provocati danni a cose o ...

In Indonesia sono state arrestate 36 persone SOSpettate di essere miliziani islamisti in vista della cerimonia di giuramento presidenziale : L’unità antiterrorismo dell’Indonesia ha arrestato 36 persone sospettate di essere miliziani islamisti radicali in otto provincie diverse del paese. Il risultato dell’operazione, durata 24 ore, è stato presentato dal portavoce della polizia nazionale. È stata condotta in vista della cerimonia

Migranti - sbarchi senza SOSta : a Lampedusa arrivano 20 persone dalla Libia : Nella giornata di ieri si sono registrati quattro diversi sbarchi. Questa mattina Alarm Phone ha datto sapere che 20 persone, incluse molte famiglie: "Non siamo riusciti a contattare la barca ma abbiamo informato la Guardia costiera. Oggi il parente ci ha detto che la barca è arrivata a Lampedusa!".Continua a leggere

L’uomo arrestato perché SOSpettato di aver ucciso la moglie e i quattro figli a Nantes nel 2011 non è la persona che stava cercando la polizia - secondo i giornali francesi : I giornali francesi scrivono, citando fonti di polizia, che l’uomo arrestato venerdì in Scozia perché sospettato di essere Xavier Dupont, l’uomo che uccise la moglie e i quattro figli nella città francese di Nantes nel 2011, non è davvero lui. L’identità

Calabria - Forza Italia : “Il centrodestra candida Occhiuto”. Lega : “Non lo SOSteniamo - meglio persone senza problemi con la giustizia” : Forza Italia annuncia che in Calabria il candidato a presidente della Regione sarà Mario Occhiuto. E il centrodestra si spacca. È avvenuto tutto in poche ore. A dare il via alle polemiche è stato il coordinamento nazionale del partito di Berlusconi, composto da Antonio Tajani, Annamaria Bernini, Mariastella Gelmini e Sestino Giacomini, che ha ufficializzato il nome del sindaco di Cosenza con un comunicato stampa, accogliendo la indicazioni del ...

Gazzetta : Insigne deludente. Non reagisce con personalità e Ancelotti lo SOStituisce : Il percorso del Napoli nelle prime sette giornate di campionato assomiglia a un “tracciato da rilevamento di scossa tellurica”, scrive Maurizio Nicita sulla Gazzetta dello Sport. Tre vittorie consecutive prima (Samp, Lecce e Liverpool), poi la sconfitta col Cagliari, con la squadra che diventa di colpo “paurosa e non incisiva”. Poi le prove non brillanti con Brescia e Gent e infine quella, anonima, a Torino. “il migliore attacco della A si è ...

SOStanze dopanti in alcune palestre in Abruzzo - indagate dai NAS 18 persone : Chieti - L'indagine dei carabinieri del Nas, è scaturita dalla denuncia di un padre, che preoccupato per le salute del figlio, si è rivolto alla caserma dei carabinieri, denunciando che il figlio per gonfiare i muscoli faceva uso di anabolizzanti. Gli uomini dell'Arma hanno cominciato così le indagini che attraverso l’inchiesta «Mr. Muscoli», dopo mesi di intercettazioni telefoniche, pedinamenti e sequestri, ha ...

Imma Tataranni – SOStituto Procuratore : tutti i personaggi : Vanessa Scalera in Imma Tataranni - Sostituto Procuratore Arriva su Rai1 un nuovo personaggio destinato a non passare inosservato. Si tratta di Imma Tataranni, la protagonista principale di Imma Tataranni – Sostituto Procuratore, la serie coprodotta da Rai Fiction – ITV Movie, per la regia di Francesco Amato. Ad interpretare l’effervescente Imma, una donna dal carattere forte e determinato, pronta ad andare dritto al sodo senza ...

Cast e personaggi di Imma Tataranni SOStituto Procuratore : su Rai1 la risposta femminista a Montalbano : Sono tutti un po' curiosi di conoscere Cast e personaggi di Imma Tataranni Sostituto Procuratore che da oggi, 22 settembre, prenderà il via su Rai1 dopo il primo passaggio su RaiPlay. Valeria Scalera è chiamata a lasciarsi alle spalle la gavetta e il teatro per sbarcare in tv per un ruolo nuovo e innovativo, la risposta femminista (e femminile) a Montalbano ma anche una donna pronta a rompere gli schemi e che l'ha tanto coinvolta da farla ...

Conte : “Di Battista? Mi fido del Pd - SOStiene il governo. Sui migranti dovevo chiedere cortesie personali - ora in Ue cambio di approccio” : “C’è un’ottima clima di lavoro” e viene portato avanti “un progetto riformatore che ha una prospettiva”. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte parla dal palco della festa di Articolo 1 intervistato da Enrico Mentana e ribadisce la sua fiducia verso questa nuova esperienza di governo e anche verso il Partito democratico. Rispondendo alle parole di Alessandro Di Battista che oggi in un lungo post su ...

Giovane donna per nove lunghi anni viene perseguitata da uno stalker - poi scopre che era una persona inSOSpettabile - il suo amato marito : Una Giovane donna per nove lunghi anni ha dovuto sopportare le minacce, delle volte anche molto pesanti, di uno stalker. L’uomo le inviava mail piene di insulti e intimidatorie. In queste mail lo stalker minacciava la donna di seguirla e una volta raggiunta di volerla picchiare e violentare. La donna ha temuto per la sua salute fino a quando non ha scoperto l’identità dello stalker. La donna ha scoperto che il misterioso stalker era ...