Riki a Verissimo confessa | “E’ stato davvero molto difficile”

(Di sabato 26 ottobre 2019)parla della sua carriera all’estero e ammette le difficoltà E’ da poco terminata una nuova puntata di. Tanti gli ospiti intervistati oggi da Silvia Toffanin, tra i quali anche il popolare cantautore di Amici,. Quest’ultimo ha ovviamente parlato della sua vita privata e del suo nuovo album. Silvia Toffanin ha poi chiesto a Riccardo Marcuzzo in artedove sia finito in questo ultimo anno: “Volevo chiamare Chi l’ha visto?…” E a quel punto il giovane ragazzo, con un sorriso stampato sul volto, ha rivelato di aver lavorato tanto all’estero, soprattutto in Sud America dove la sua musica è stata apprezzatissima. Ma ovviamente non ètutto rose e fiori come ha spiegato lui stesso da Silvia Toffanin a: “Mi ha chiamato Sony America e ho fatto un anno in Sud America…E’...

