Moto3 – La prima volta di Ramirez | lo spagnolo in pole a Phillip Island | Dalla Porta solo

Moto3 - Risultato Qualifiche GP Thailandia 2019 : Celestino Vietti firma la prima pole in carriera! 9° Arbolino - 10° Dalla Porta : Una delle Qualifiche più intense e divertenti dell’anno si è conclusa con un epilogo a dir poco sorprendente e dolce per i colori italiani grazie alla prima pole position della carriera di Celestino Vietti nel Motomondiale. Il rookie dello Sky Racing Team VR46 si è imposto nelle Qualifiche del Gran Premio di Thailandia 2019 a coronamento di una rincorsa partita veramente da lontano, considerando il suo 20° posto di ieri nella combinata ...

Moto3 – Emozione ed incredulità - prima pole in carriera per Celestino Vietti a Buriram : settimo Migno : Il pilota dello Sky Racing Team VR46 si prende la sua prima pole position in carriera, precedendo Marcos Ramirez e Albert Arenas Celestino Vietti centra la prima pole position in carriera in Moto3, centrando il miglior tempo al termine delle qualifiche del Gran Premio della Thailandia. Il torinese ferma il crono sull’1:42.599, beffando tutti i propri avversaria e guadagnandosi la prima piazzola sulla griglia di partenza, un risultato ...

Moto3 - Risultato GP San Marino 2019 : Tatsuki Suzuki vince la prima gara in carriera - Arbolino 3° - Dalla Porta penalizzato e 8° : Certe cose non accadono per caso, nella vita e nello sport. Tatsuki Suzuki (Honda SIC58) vince la sua prima gara in carriera nel Gran Premio di San Marino 2019 della Moto3 a pochi chilometri da casa, essendo ormai un riccionese doc, e lo fa con la moto del team SIC58 proprio sulla pista intitolata a Marco Simoncelli. Un caso? Non è possibile. Su un circuito di Misano baciato dal sole e da temperature tipicamente estive, con 26 gradi per quanto ...

Moto3 – Suzuki super con la Sic58 Squadra Corse al Gp di San Marino : prima pole in carriera sul circuito intitolato a Marco Simoncelli : super pole position di Tatsuki Suzuki al Gp di San Marino: prima pole in carriera per il giapponese che porta davanti a tutti il team Sic58 sul circuito intitolato a Simoncelli E’ una moto del team Sic58 Squadra Corse a piazzarsi in vetta alla classifica dei tempi nelle qualifiche di Moto3. Paolo Simoncelli festeggia la pole position di Tatsuki Suzuki al Gp di San Marino e della Riviera di Rimini. Il giovane giapponese ha chiuso le ...