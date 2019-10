Il Gran Premio d’Australia di MotoGP in diretta e in replica

MotoGp - si spengono i semafori a Phillip Island : ecco la partenza del Gran Premio d’Australia [VIDEO] : E’ cominciato il terzultimo appuntamento del Mondiale di MotoGp, Viñales va a caccia del secondo successo consecutivo dopo quello della scorsa stagione Ieri la cancellazione del programma di lavoro per via del vento, oggi condizioni climatiche accettabili a Phillip Island dunque via libera per la Gara. Davanti a tutti parte Maverick Viñales, che precede allo spegnimento del semaforo Quartararo e Marquez. Valentino Rossi in seconda ...

Max Verstappen partirà dalla pole position nel Gran Premio del Messico di Formula 1 : Il pilota olandese Max Verstappen partirà dalla pole position nel Gran Premio del Messico di Formula 1, in programma domenica sera all’Autodromo Hermanos Rodriguez di Città del Messico. Nelle qualifiche di sabato Verstappen è stato il più veloce davanti alle Ferrari

Dal primo Gran Premio in Malesia alle dieci vittorie più belle - Valentino Rossi si racconta : “mi sarei ritirato se…” : Il pilota della Yamaha ha fatto un excursus della sua carriera, indicando le dieci vittorie più belle conquistate alla vigilia del 400° Gran Premio Una carriera iniziata esattamente il 31 marzo del 1996, giorno in cui Valentino Rossi fece il suo debutto nel Motomondiale a Shah Alam, in Malesia. Sono passati 23 anni e ben 399 Gran Premi, con il 400° pronto ad essere vissuto a Phillip Island. AFP/LaPresse Il Dottore non se li ricorda tutti ...

Le qualifiche del Gran Premio di Australia di MotoGP sono state rinviate per il forte vento : Le qualifiche del Gran Premio di Australia di MotoGP, che si dovevano tenere sabato mattina alle 5.45 (ora italiana), sono state rinviate a domenica per il forte vento. Il Gran Premio è previsto per domenica mattina alle 5, e si

Vettel il più veloce nelle libere del Gran Premio del Messico : Sebastian Vettel conferma l'ottimo momento di salute che sta vicendo la Ferrari SF90 che, anche sul circuito dedicato ai fratelli Rodriguez

Gran Premio d'Australia - Vinales domina le libere del venerdì : Venerdi' di libere sotto il segno di Maverick Vinales. Lo spagnolo della Yamaha fa segnare il miglior tempo al Gran Premio d'Australia

Marc Marquez ha vinto il Gran Premio di MotoGP del Giappone : Il pilota spagnolo Marc Marquez (Repsol Honda) ha vinto il Gran Premio di MotoGP del Giappone, davanti al francese Fabio Quartararo (Yamaha) e all’italiano Andrea Dovizioso (Ducati). Marquez, che era partito in pole position, è rimasto in testa per tutta la

Marquez vince Gran Premio del Giappone - Quartararo campione dei Rookie : Marc Marquez non si ferma più e vince anche il Gran Premio del Giappone. A Motegi è ancora lo spagnolo della Honda a trionfare

Marc Marquez partirà in pole position al Gran Premio del Giappone di MotoGP : Marc Marquez, pilota spagnolo della Honda, partirà in pole position nel Gran Premio di MotoGP del Giappone, che si correrà domenica mattina a partire dalle 8 (ora italiana) sul circuito di Motegi. Dietro a Marquez, che ha fatto il tempo

Gran Premio del Giappone - Quartararo è il più veloce nelle seconde libere : Fabio Quartararo e' stato il più veloce nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Giappone, 16esima e e ter'zultima tappa Mondiale

MotoGp - la Ducati si prepara per il Gran Premio del Giappone : dieci curiosità da sapere sull’appuntamento di Motegi : dieci curiosità da conoscere relative al Gran Premio del Giappone, sedicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGp Il prossimo fine settimana si svolgerà una delle più affascinanti gare in calendario, il Gran Premio del Giappone in programma sul circuito del Twin Ring Motegi, sedicesimo appuntamento del Mondiale per il Ducati Team e per le scuderie rivali. Ecco i 10 dati essenziali da sapere: La prima volta in assoluto che la Ducati è ...

Il pilota della Ducati pronto per Gran Premio Giappone : Il pilota della Ducati pronto per Gran Premio Giappone. Dovizioso pronto a lottare a Motegi obiettivo mantenere secondo posto