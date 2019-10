Fare ricerche su Google come farebbe un hacker

Fonte : wired

(Di sabato 26 ottobre 2019) (Photo by David Ramos/Getty Images) Il motore di ricerca che ogni giorno utilizziamo per effettuare qualsiasi tipo di ricerca nascond anche un lato oscuro. Se interrogato adeguatamente,può diventare un’arma estremamente efficace. Interrogare un motore di ricerca significa inserire i termini di ricerca all’interno della barra die premere il tasto “Invio”. E sapendo cosa chiedere, si possono ottenere da Big G risposte inaspettate e sorprendentemente rivelatrici.è noto, ogni sito web per poter essere visibile su, deve essere indicizzato proprio da quest’ultimo. Indicizzare un sito significa che tutte le pagine, le immagini, il testo e tutte le informazioni accessorie sono raccolte, catalogate e pronte a essere fornite in risposta a una specifica interrogazione. Si presenta però un problema:non ha una chiara percezione di ciò che è utile catalogare ...

