Chiesa del Sacro Cuore di Gesù a Ragusa | è storia

“Chiesa deve pagare l’Imu e restituire gli arretrati dell’Ici” : la proposta dei senatori M5s per recuperare circa 5 miliardi di euro : Anche la Chiesa cattolica deve pagare l’Imu, oltre agli arretrati per l’Ici non pagata tra il 2006 e il 2011. È l’obiettivo di un disegno di legge, depositato a Palazzo Madama e sottoscritto da 76 senatori del Movimento 5 stelle, che i parlamentari sono pronti a tradurre in un emendamento alla manovra. Tutti gli immobili della Chiesa cattolica, delle congregazioni o anche di associazioni o società che siano legate alla ...

Maltempo - tetto della Chiesa di Novi Ligure pericolante : suore evacuate : Vigili del fuoco impegnati nella verifica di parte della struttura del tetto della chiesa di Sant’Andrea, a Novi Ligure, cittadina della provincia di Alessandria duramente colpita dal Maltempo di inizio settimana. I vigili del fuoco hanno effettuato il sopralluogo, preso atto della situazione, messo in sicurezza la struttura e segnalato quanto accaduto ai tecnici del Comune presenti sul posto. L’accesso alla chiesa e’ stato ...

L’Amazzonia ‘è una donna stuprata’. Nelle parole di due giornaliste l’essenza dell’impegno ecologico della Chiesa : Preti sposati sì o preti sposati no? Il Sinodo speciale dei vescovi sulL’Amazzonia in corso in Vaticano rischia di passare alla storia esclusivamente per la decisione finale che, il 26 ottobre prossimo, prenderanno i quasi 200 presuli partecipanti in merito ai cosiddetti “viri probati”. Si tratta di uomini sposati che vengono ordinati preti senza lasciare la loro famiglia. “Affermando che il celibato è un dono per la Chiesa – si legge nel ...

Chiesa - cattolici in aumento : ma è crollo delle vocazioni : Giuseppe Aloisi I cattolici aumentano di numero nel mondo: 0.6% in più rispetto allo scorso anno. Ma la Chiesa vive una crisi numerica apparentemente senza uscita Non sono solo le realtà tradizionaliste a poter registrare un certo incremento in termini di appartenenza religiosa, ma tutto l'universo dei cattolici può vantare una risalita degna di considerazione. Si è spesso raccontato di come Papa Francesco avesse spostato in basso o ...

L'imam-teologo fan del dialogo Islam-Chiesa adesso fa litigare musulmani e cattolici : Marco Gemelli «Non insegnerò religione», promette. Ma dai social piovono solo critiche Firenze È nato e cresciuto con la fede islamica nell'inferno dello Yemen in guerra, ma venendo in Italia a curarsi e studiando si è «innamorato di Gesù». E ieri mattina si è laureato in Teologia cristiana alla facoltà teologica dell'Italia centrale, sotto gli occhi di numerosi esponenti delle comunità musulmane in Italia (c'era anche una troupe di ...

Setta Gallinaro "raggiri ai fedeli"/ Chiesa scismatica Nuova Gerusalemme : le accuse : Chiesa Nuova Gerusalemme, le accuse di rituali e raggiri ai fedeli: blitz contro la 'Setta di Gallinaro', la difesa degli scismatici a Pomeriggio 5

Notizie del giorno – Juve pronta al colpo sul mercato - le ultime sulle condizioni di Zapata - Sanchez e Chiesa : Juve pronta AL colpo SUL mercato – Seppur in tono minore, si parla sempre di calciomercato. La Juventus non molla il centrocampista del Tottenham Eriksen, pronto l’assalto già nel mercato di gennaio, nella trattativa potrebbe essere inserito Rabiot che al momento non sembra rientrare nei piani del club bianconero e che ha giocato poco in questa prima parte di stagione. In uscita anche Pjaca, che sta riprendendosi lentamente ...

Chiesa della Nuova Gerusalemme - nel mirino dei pm i fondi del 5 per mille e un giro di vendite di case : Seguendo l'odore del denaro si arriva alla verità. L'Apocalisse può aspettare. Prima c'è la guardia di finanza di Frosinone che sta analizzando i conti della Nuova...

Chiesa - il 13 ottobre la canonizzazione del cardinale Newman. Un uomo al servizio degli ultimi : “Non sono portato a fare il santo, è brutto dirlo. I santi non sono letterati, non amano i classici, non scrivono romanzi… Mi basta lucidare le scarpe ai santi, se San Filippo in cielo avesse bisogno di lucido da scarpe”. Parole del cardinale John Henry Newman che il 13 ottobre 2019 sarà canonizzato da Papa Francesco insieme a Giuseppina Vannini, Maria Teresa Chiramel Mankidiyan, Dulce Lopes Pontes e Margarita Bays. La figura di Newman è assai ...

Sparatoria Trieste - Rita Dalla Chiesa a Chef Rubio : “Vergognati della tua immensa pochezza”. Poi aggiunge : “Sapesse almeno cucinare” : Gli agenti Pierluigi Rotta e Matteo Demenego hanno perso la vita dopo una Sparatoria avvenuta nella Questura di Trieste, a esplodere due colpi è stato Alejandro Augusto Stephan Meran, ventinovenne dominicano affetto da disagio psichico. L’uomo era stato fermato perché ritenuto responsabile di una rapina avvenuta in mattinata. L’episodio, come immaginabile, ha acceso l’attenzione dei media suscitando anche qualche polemica, non ultima quella tra ...