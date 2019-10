Alluvione in Sicilia | Sud Est devastato | un morto | strage di ovini e scenari da guerra

Fonte : meteoweb.eu

(Di sabato 26 ottobre 2019) Una disastrosaha colpito la scorsa notte l’estremo Sud/Est della, tra le province di Siracusa e Ragusa, in una delle aree più secche d’Italia. In poche ore tra Ispica, Rosolini, Modica e Noto sono caduti ieri sera oltre 150mm di pioggia, con picchi di 200mm in due ore a Ispica. Nella notte i temporali hanno risalito la costa orientalena raggiungendo Catania. Complessivamente, nelle ultime 24 ore gli accumuli pluviometrici sono impressionanti: 268mm a Ispica 164mm a Modica 160mm a Noto 159mm a Siracusa 149mm a Pachino 123mm a Francofonte 106mm a Paternò 102mm a Linguaglossa 99mm ad Augusta 92mm a Lentini 87mm a Scicli 75mm a Palazzolo Acreide 69mm a Pedara 57mm a Comiso 54mm a Ragusa 52mm a Santa Croce Camerina 51mm a Randazzo 46mm a Catania E stamattina sta continuando a diluviare su gran parte del siracusano e del catanese. Il bilancio ...

