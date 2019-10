Verona-Sassuolo | parola agli allenatori | De Zerbi fiducioso | Juric non fa drammi

Il Sassuolo piega il Verona : De Zerbi respira - Djuricic firma l'1-0 al Bentegodi : Il Sassuolo batte il Verona 1-0 in trasferta nell'anticipo della nona giornata di Serie A e torna alla vittoria dopo tre sconfitte consecutive. Al Bentegodi è decisivo un gol dalla distanza di Djuricic, che permette ai neroverdi di riscattare i molti errori in zona rete del primo tempo. Nella prima

Risultati Serie A live - 9^ giornata : si gioca Verona-Sassuolo : Risultati Serie A – La Serie A torna in campo per la nona giornata. Turno che si apre con Sassuolo-Verona e si chiude con Fiorentina-Lazio. In mezzo, la Juventus gioca a Lecce, l’Inter ospita il Parma, la Roma riceve il Milan. Partita casalinga anche per l’Atalanta contro l’Udinese. Il programma completo e la classifica. VENERDI’ ore 20,45 Verona-Sassuolo SABATO ore 15 Lecce-Juventus ore 18 Inter-Parma ore ...

Probabili formazioni Verona-Sassuolo : out Veloso - confermati Berardi e Caputo : Probabili formazioni Verona-Sassuolo – L’anticipo della nova giornata di Serie A propone uno scontro salvezza. Venerdì sera allo stadio Bentegodi si sfidano Verona e Sassuolo. Buon inizio di campionato per la squadra di casa che cerca continuità nei risultati e miglioramenti dal punto di vista realizzativo. Le reti realizzate al momento sono 6, soltanto Sampdoria e Udinese con 4 hanno fatto peggio. Non ci sarà Miguel Veloso e ...

