Prescrizione e sentenza generica

Fonte : fanpage

(Di venerdì 25 ottobre 2019) Cassazione 18.6.2019 n 16289 Una volta passata in giudicato lapenale di condannadell'imputato al risarcimento del danno da liquidarsi in sede civile a favore della persona offesa la successiva azione volta alla determinazione del quantum debeatur, per il disposto dell'art 2953 cc, non è soggetta allabreve ex art 2947 cc, ma a quella decennale, decorrente dalla data in cui lapenale è divenuta irrevocabile.

