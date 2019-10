Pordenone | uomo ucciso da due cani

Fonte : tg24.sky

(Di venerdì 25 ottobre 2019) Aggredito e sbranato da due. È successo a un 74enne di Brugnera, in provincia didai due animali da difesa di proprietà di un parente e ai quali stava dando da mangiare. Secondo la ricostruzione dei fatti, l'sarebbe entrato nel recinto dei, che si trova in adiacenza alla sua abitazione, quando è stato aggredito. Ferita anche la moglie della vittima, abbattuto uno degli animali Anche la moglie della vittima è stata ferita quando è accorsa in suo aiuto, avendo sentito le urla. La donna è stata ricoverata in ospedale: non sarebbe in percolo di vita. Per l'invece non c'è stato nulla da fare. Prima dell'arrivo dei soccorritori, il figlio della coppia, intervenuto per aiutare i genitori, avrebbe abbattuto uno degli animali con un'arma detenuta legalmente. Sull'accaduto indagano i Carabinieri della Compagnia di Sacile.

