Il discorso di addio alla BCE di Mario Draghi | “Non ho rimpianti”

Fonte : fanpage

(Di giovedì 24 ottobre 2019) Il presidente uscente della Bcenel suo ultimodifende le scelte fatte e lascia dei suggerimenti a chi verrà dopo di lui: "L'Eurotower resta pronta a modificare tutti i suoi strumenti monetari per far risalire l'inflazione. È necessaria una politica accomodante ancora a lungo" ha detto e in conclusione ha confidato: "Non ho rimpianti"

