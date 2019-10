I Huawei Mate 30 ricevono il quarto aggiornamento software di ottobre

Huawei stima le vendite di smartphone - anche dei Mate 30 - e parla del futuro del Mate X : Huawei festeggia il traguardo di 200 milioni di smartphone spediti nel 2019 mentre valuta la commercializzazione del nuovo Mate X anche per l'estero L'articolo Huawei stima le vendite di smartphone, anche dei Mate 30, e parla del futuro del Mate X proviene da TuttoAndroid.

Huawei festeggia un grande traguardo lanciando un Mate 30 Pro 5G in edizione limitata : Huawei annuncia di aver già superato il traguardo dei 200 milioni di smartphone spediti e festeggia con il lancio di un Huawei Mate 30 Pro 5G in edizione limitata: ecco dettagli e prezzo.

Bollettino batteria per Huawei Mate 20 Lite dopo l'aggiornamento B245 : Ci sono alcune lamentele per quanto riguarda il tanto apprezzato Huawei Mate 20 Lite, in seguito all'aggiornamento che ha visto la luce poco meno di una settimana fa anche qui in Italia come avrete notato dal nostro articolo sul tema. Come stanno le cose, in attesa di poter toccare con mano la versione beta di EMUI 10? Con il trascorrere dei giorni, i dati sono diventati più stabili, al punto da poter analizzare più da vicino l'autonomia di uno ...

Huawei Mate X finalmente in vendita - in Cina - a oltre 2000 euro : ecco tutti i dettagli : Dopo una lunga attesa è finalmente disponibile in Cina Huawei Mate 20 X, il primo smartphone pieghevole del colosso cinese.

Lancio ufficiale del Huawei Mate X oggi 23 ottobre - vendite in Cina a giorni : Il Huawei Mate X è realtà, anche dal punto di vista commerciale. Nella giornata di oggi 23 ottobre, il primo pieghevole del produttore cinese è stato lanciato definitivamente dopo lunghi mesi di attesa. Stiamo parlando del Lancio appena avvenuto nella madrepatria dell'azienda anche se ad un prezzo non proprio ridotto. Il Huawei Mate X, come ben noto, era stato presentato in anteprima a febbraio scorso al MWC di Barcellona. Da allora, tra ...

La serie Mate 30 di Huawei supporta la funzione multi-schermo della EMUI 10 : Huawei annuncia che i nuovi Mate 30, Mate 30 Pro e Mate 30 RS Porsche Design supportano la funzione multi-schermo della EMUI 10

6 grosse novità per la beta EMUI 10 sui Huawei Mate 20 : cosa cambia subito : La beta EMUI 10 offre corpose novità si Huawei Mate 20 e Mate 20 Pro: come raccontato anche nella giornata di ieri pure in Italia il firmware 338 con a bordo la nuova interfaccia software nella sua versione sperimentale ha fatto capolino. Dunque è arrivato pure il momento di chiarire quali siano i cambiamenti del rilascio tanto atteso, quelli più importanti che avranno pure un sicuro impatto nell'utilizzo quotidiano dei top di gamma. Nuova ...

Il prezzo europeo di Huawei Mate X sarà molto più elevato di quello cinese : Il primo pieghevole di Huawei dovrebbe essere lanciato a giorni in Cina. Rispetto alla variante europea a differire saranno il prezzo e, forse, il SoC

Huawei e Android - il punto con l'uscita dei nuovi Mate : Huawei ha da poco presentato quelli che sono a tutti gli effetti i suoi nuovi top di gamma, Mate 30 e Mate 30 Pro. Le caratteristiche dei due smartphone sono di tutto rispetto e confermano la qualità hardware e lo spessore tecnico nella realizzazione. Per dare un' idea di cosa stiamo parlando elenchiamo qui di seguito alcune caratteristiche dei due dispositivi : Huawei Mate 30 PRO Display 6,53″ OLED, risoluzione da 2400 x 1176 pixel ...

Recensione Huawei Mate 30 Pro : eccellente ma impantanato - almeno per il momento : La nostra Recensione di Huawei Mate 30 Pro, splendido smartphone con un destino incerto.

Avvistata anche in Italia la beta di EMUI 10 per Huawei Mate 20 Pro : primissimi riscontri : Arrivano importanti novità proprio in questi minuti dagli utenti Italiani che sono in possesso di un Huawei Mate 20 Pro e che in queste settimane hanno deciso di aderire al programma inerente la beta di EMUI 10. In attesa di scoprire i tempi definitivi per l'aggiornamento nella sua versione ufficiale, con appuntamento che con ogni probabilità verrà fissato nello scorcio iniziale del 2020, da oggi 21 ottobre possiamo parlare della propagazione ...

Il beta testing di EMUI 10 con Android 10 per Huawei Mate 20 e Mate 20 Pro arriva in Europa : Dalla Germania arriva una buona notizia per i possessori di Huawei Mate 20 e Mate 20 Pro: Huawei ha dato il via al programma di beta test di EMUI 10

Huawei Mate 30 e i servizi Google : disponibile un terzo metodo per l'installazione : Un nuovo metodo, che sembra decisamente meno rischioso rispetto ai precedenti, rende semplice l'installazione dei servizi Google su Huawei Mate 30 Pro.