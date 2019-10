Giro d’Italia 2020 | percorso e tracciato Il numero di tappe per velocisti | cronoman

Fonte : oasport

(Di giovedì 24 ottobre 2019) È stato presentato a Milano ildeld’Italia. La 103ma edizione della Corsa Rosa si svolgerà da sabato 9 a domenica 31 maggio con 21in programma. La Grande Partenza sarà dall’Ungheria, che ospiterà le prime tre frazioni, si passerà poi alla Sicilia e si riassalirà la Penisola lungo la costa adriatica. Spazio poi ai grandi tapponi alpini dell’ultima settimana, prima della cronometro finale a Milano. Unche presenterà nel complesso tre cronometro individuali per un totale di 58,8 km contro il tempo. La prima sarà quella inaugurale di Budapest, lunga 8,6 km e con un arrivo in salita, la seconda sarà quella del Prosecco Superiore da Conegliano a Valdobbiadene di 33,7 km e la terza sarà quella conclusiva da Cernusco sul Naviglio a Milano di 16,5 km. Leper isaranno sei, mentre quelle di media montagna, che potrebbero quindi adattarsi ...

