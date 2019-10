Fabio Quartararo MotoGP | GP Australia 2019 | “Yamaha molto forte qui | il bagnato non mi fa

MotoGP - GP Australia 2019 : le dichiarazioni di Fabio Quartararo e Franco Morbidelli - compagni di squadra nel Team Yamaha Petronas : Il clima all’interno del box Yamaha Petronas è sicuramente molto disteso e fiducioso in vista del weekend di Phillip Island alla luce degli ottimi riscontri raccolti nell’ultimo round di Motegi e più in generale nella seconda parte del Mondiale MotoGP 2019. Fabio Quartararo ha sfiorato il successo già in un paio di occasioni, ha collezionato 4 pole e si è già aggiudicato il riconoscimento di Rookie dell’anno, mentre Franco Morbidelli ...

MotoGP - GP Australia 2019 : gerarchie ribaltate in casa Yamaha. Come Fabio Quartararo ha ottenuto lo status di prima guida con una moto non ufficiale : Quattro pole position, dieci prime file, quattro secondi posti e due terzi: sono questi i numeri del 2019 in motoGP del francese Fabio Quartararo. Il “Luke Skywalker” della classe regina è la nuova speranza contro “L’Impero” Honda guidato dallo spagnolo Marc Marquez, vincitore anche quest’anno del titolo mondiale (ottavo in carriera e sesto in top-class) e assai prodigo nell’aggiornare le sue statistiche da record. Tuttavia, da par ...

MotoGP - l’ascesa di Fabio Quartararo. Talento che si era smarrito - ora l’unico anti-Marquez : Il Mondiale MotoGP 2019 è stato dominato in lungo e in largo da Marc Marquez, il quale ha festeggiato la certezza aritmetica dell’ottavo titolo iridato in carriera (il sesto nella classe regina) addirittura con quattro gare di anticipo, ma in questa stagione potrebbe essere salito alla ribalta un nuovo protagonista in grado di dare fastidio all’iberico a partire dall’anno prossimo: Fabio Quartararo. Il francese, alla prima ...

VIDEO Fabio Quartararo MotoGP - GP Giappone 2019 : “Centrato l’obiettivo del Rookie of the Year - oggi il secondo posto era il massimo” : Fabio Quartararo prosegue la sua striscia positiva di risultati conquistando un bel secondo posto nel Gran Premio del Giappone 2019, 16° round stagionale del Mondiale MotoGP. Il nizzardo del Team Yamaha Petronas ha così centrato il sesto piazzamento sul podio dell’anno, di cui tre nelle ultime quattro uscite, garantendosi il riconoscimento di miglior Rookie della stagione con 3 weekend di anticipo. Di seguito il VIDEO con le dichiarazioni ...

Fabio Quartararo MotoGP - GP Giappone 2019 : “Un ottimo risultato di squadra - domani punterò al successo” : Sorride Fabio Quartararo e sorride anche tutto il suo team Yamaha Petronas. Due piloti in prima fila sono un risultato davvero eccellente e confermano anche come il processo di crescita della moto di Iwata sia davvero ad un buon punto. Quest’oggi il francese, dopo un buon numero di pole position, si deve accontentare del terzo posto nelle qualifiche del Gran Premio del Giappone 2019 della MotoGP alle spalle del compagno di scuderia Franco ...

MotoGP - Risultato FP2 GP Giappone 2019 : Fabio Quartararo è un fulmine nel time-attack - in crescita Dovizioso e Rossi : Fabio Quartararo si aggiudica la seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Giappone 2019 e si candida ancora una volta ad un ruolo da protagonista in vista delle qualifiche e della gara anche a Motegi. Il francese della Yamaha Petronas ha impressionato sia sul passo, attestandosi sull’1:46 basso dopo molti passaggi con gomme usate, sia sul giro secco stampando un fenomenale 1’44″764 nei minuti finali che gli ha ...

Fabio Quartararo MotoGP - GP Giappone 2019 : “La pista mi piace molto. Rookie dell’anno? Era il mio obiettivo” : Fabio Quartararo sta davvero incantando nel Mondiale MotoGP 2019, al debutto nella massima categoria ha letteralmente fatto saltare il banco e ha offerto una serie di prestazioni impressionanti con ben tre secondi posti, l’ultimo ottenuto in Thailandia al termine di un duello avvincente con Marc Marquez che ha vinto l’ottavo titolo iridato proprio a Buriram. Il centauro della Yamaha vuole regalare grande spettacolo anche a Motegi ...

MotoGP - GP Thailandia 2019 : la crisi senza fine di Valentino Rossi. Le gomme non funzionano - sprofonda a 19 secondi da Fabio Quartararo! : Valentino Rossi chiude il Gran Premio di Thailandia 2019 di MotoGP con il morale sotto i tacchi ed una ennesima prestazione decisamente insufficiente, sua e di una Yamaha che proprio non riesce a guidare a dovere. Dopo un avvio di campionato tutto sommato incoraggiante, il “Dottore” si è fermato. Di botto. L’aspetto più preoccupante è che mentre all’inizio era l’unico a sfruttare la M1 (ricordiamo i due secondi ...

Fabio Quartararo MotoGP - GP Thailandia 2019 : “Sono felice di aver lottato fino alla fine con Marquez. La vittoria arriverà presto” : Fabio Quartararo ci ha provato fino alla fine. Il GP di Thailandia, quindicesimo round del Mondiale 2019 di MotoGP, è stato un po’ una replica di quanto già visto a Misano, ovvero un confronto tra lo spagnolo Marc Marquez e il francese. L’alfiere della Yamaha, partito dalla pole position, ha fatto il ritmo, cercando il successo in fuga. Marquez, da par suo, ha tenuto il passo e all’ultimo giro ha sferrato il suo attacco, ...

VIDEO Fabio Quartararo - GP Thailandia 2019 : il lavoro del francese proiettato sulla gara : Un vero specialista delle qualifiche. Anche quest’oggi Fabio Quartararo ha dimostrato di essere in formissima sul giro secco, andandosi a prendere la pole position nel GP di Thailandia a Buriram, valido per il Mondiale di MotoGP. Ora però per il giovane francese servirà un lavoro proiettato sulla gara per provare a compiere l’impresa. VIDEO MOTOGP, GP Thailandia. lavoro DI Quartararo proiettato sulla gara Foto: Origo