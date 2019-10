Corrispettivi telematici | in arrivo le lettere di compliance per i dati non trasmessi

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 24 ottobre 2019) Lo scontrino elettronico dal prossimo mese di gennaio 2020 diventerà obbligatorio per la stragrande maggioranza degli operatori commerciali. Tanto è vero che nella giornata di ieri 23 ottobre 2019 l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito istituzionale sia un video tutor che una vera e propria Guida pratica per venire incontro ai diversi operatori commerciali che ancora devono prendere confidenza con il nuovo adempimento o devono ancora munirsi di un registratore di cassa telematico idoneo alla trasmissione deigiornalieri al server dell'Agenzia delle Entrate. Nel frattempo, comunque, lo scontrino elettronico è già obbligatorio per quegli operatori economici che realizzano un giro d'affari superiore ai 400.000 euro annui. Di conseguenza, l'Agenzia delle Entrate sta per inviare a molti di questi dellediche avvertono circa il mancato ...

