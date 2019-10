Taxi a Milano | potenziamento del servizio grazie alle doppie guide

Milano : più Taxi con via libera a doppie guide per coniugi e parenti : Milano, 16 ott. (Adnkronos) - Via libera alle doppie guide a Milano per i taxi per coniugi e parenti. Per fare fronte all'aumento di domanda di auto in servizio pubblico, l’amministrazione comunale consentirà di integrare i turni di attività di servizio con un secondo conducente. Le nuove autorizzaz

Mobilità : corse condivise e pagamenti smart - WeTaxi arriva a Roma e Milano (2) : (AdnKronos) – A fine corsa, se il prezzo che risulta al tassametro è inferiore, Wetaxi garantisce che sarà pagato quello, e non il corrispettivo più alto, calcolato dall’app. I passeggeri possono scegliere se pagare con carta di credito, PayPal, Satispay e portafoglio ricaricabile in app oppure pagare direttamente a bordo taxi; possono segnalare se si tratta di una corsa aziendale, cosìÌ? da tenere traccia di tutte le ricevute ...

Mobilità : corse condivise e pagamenti smart - WeTaxi arriva a Roma e Milano (3) : (AdnKronos) – Wetaxi, solo due mesi fa, ha raccolto 1,3 milioni di euro, tra risorse di business angel e family office, insieme a un finanziamento di 600mila euro concesso da Mediocredito Italiano (Intesa Sanpaolo). Massimiliano Curto, fondatore e amministratore di Wetaxi, spiega: “Il nostro scopo non è soltanto mettere a disposizione dei cittadini una modalità più affidabile per prenotare il taxi, ma anche supportare le ...