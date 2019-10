Scuole Chiuse 24 Ottobre 2019

Maltempo - travolto da un fiume di fango : un morto in provincia di Ragusa. Altri 16 salvati dai vigili del fuoco. Scuole Chiuse a Catania : La sua auto è stata travolta da un fiume di fango mentre percorreva la statale 115 vicino a Noto, nel Ragusano. E per lui non c’è stato scampo. Dato per disperso per tutta la notte, il suo corpo è stato ritrovato in mattinata. L’ondata di Maltempo che si sta abbattendo sulla Sicilia provoca un morto, un’agente di polizia penitenziaria. La forza del torrente esondato ha risparmiato altre 16 persone, salvate dai vigili del fuoco, ...

Terremoto in Sicilia : scossa di magnitudo 3.4 tra Catania e Taormina - paura e Scuole chiuse : Un Terremoto di magnitudo 3.4 è avvenuto nella zona di Milo, comune nel Catanese, tra Catania e Taormina nella notte sulla costa est della Sicilia. Lo rileva l'istituto nazionale di...

Terremoto Calabria di 4.4 nel Tirreno : Scuole Chiuse - paura anche in Campania e Basilicata : Terremoto in Calabria, dove una scossa di magnitudo 4.4 é stata registrata alle 6.31 nel mar Tirreno, al largo di Scalea. Il sisma ha avuto profondità d 11 chilometri. Secondo i primi accertamenti,...

Terremoto Calabria : Scuole Chiuse a Scalea - Amantea - Belvedere - Orsomarso - Verbicaro - Maierà - Buonvicino e Grisolia : In via precauzionale, per consentire le verifiche degli edifici, le scuole di alcuni Comuni vicini all’epicentro del Terremoto registrato al largo della costa della Calabria sono state chiuse: si tratta degli istituti di Scalea, Verbicaro, Maierà, Amantea, Belvedere, Orsomarso, Buonvicino e Grisolia. Diversa decisione del sindaco di Diamante, Ernesto Magorno, che, dopo aver effettuato, assieme ai responsabili degli uffici tecnici ...

