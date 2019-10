OnePlus 7T | Huawei Watch GT | MediaPad M5 Lite e MediaPad T5 si aggiornano ancora | ecco le

In arrivo uno smartphone OnePlus dual-mode 5G - Huawei Nova 6 5G - Huawei Nova 5Z e Xiaomi TV 5 : Liu Zuohu, fondatore e CEO di OnePlus, ha svelato che entro la fine del 2019 il produttore lancerà uno smartphone dotato di tecnologia dual-mode 5G L'articolo In arrivo uno smartphone OnePlus dual-mode 5G, Huawei Nova 6 5G, Huawei Nova 5Z e Xiaomi TV 5 proviene da TuttoAndroid.

Carl Pei (OnePlus) : "Non temiamo di far la fine di Huawei" : Il cofondatore dell'azienda cinese presenta il 7t Pro, nuovo top di gamma: "Siamo pronti per quei clienti che sono alla ricerca di smartphone di alta qualità che non dovessero più trovare soddisfazione altrove"

OnePlus non teme di avere i problemi di Huawei e spiega perchè il suo display a 90 Hz è migliore di quello a 60 Hz : In occasione del lancio di OnePlus 7T Pro Carl Pei, CEO del produttore cinese, ha commentato l'attuale situazione tra il governo statunitense e Huawei