Modena | bulli minacciano e picchiano i compagni di classe per estorcere loro denaro e

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) Lavinia Greci Il gruppo terrorizzava le vittime tra i banchi di scuola. Ora i membri della banda dovranno rispondere di estorsione aggravata e continuata, detenzioni ai fini di spaccio di stupefacenti e danneggiamento Leintimidazioni risultavano molto più strutturate di quelle di un semplice gruppo di. La, nonostante la giovane età, si era trasformata in una vera dinamica criminale. Perché per circa sei mesi minacciavano, picchiavano, deridevano, ricattavano e vessavano seidicon un unico obiettivo:e gioielli, costringendoli a rubarli ai familiari. È accaduto a Sassuolo, in provincia di, e secondo quanto riportato da Il resto del Carlino, i ricatti avvenivano tra i banchi di scuola e terrorizzavano letteralmente le giovani vittime, completamente assoggettate ai tre membri del branco e spinte a rubare i beni dei ...