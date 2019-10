La signora delle Barbie | I miei 8mila vestitini per vivere da bambole

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) Serenella Bettin Grazia cucì un abito per far giocare la figlia. Non si è più fermata. Inaugura una mostra In comune con Meryl Streep ha di sicuro i capelli. Corti, alti, cotonati, ben piegati. Il buon gusto. L'eleganza. Lo smalto rosso. La fissa per l'abbigliamento e i colori. E l'irruenza. Solo che Meryl Streep, nel Diavolo veste Prada, fa la parte della cattiva e sfonda i centri di alta moda; Grazia Collura Frassoni fa la parte dell'angelo e veste le. Di vestiti ne ha fatti oltree ancora, a 85 anni, il prossimo nove gennaio, continua. Genovese, trevigiana d'adozione, appassionata di Pink Floyd e Freddie Mercury, faceva la parrucchiera a bordonavi transatlantiche: New York, Stati Uniti, Canada. Poi, di spirito imprenditoriale e creativo, se vedeva che qualche negozio nella sua città stava per chiudere, lei lo riprendeva e lo risollevava. E così ha ...

