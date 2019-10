I videogiochi di guerra romanticizzano la guerra in un modo malsano

Fonte : eurogamer

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) Dakota Meyer, un ex marine degli Stati Uniti che ha ricevuto la medaglia d'onore dopo un'operazione militare del 2009 in Afghanistan, ha parlato di come idi"romantizzano" lain.Meyer ha affermato che idipossono incoraggiare le persone a pensare che sia divertente o eccitante abbattere porte e uccidere persone. Questi sono gli incubi della vita reale che lo tengono sveglio la notte."La sofferenza è diventata normale per le persone. È diventata intrattenimento", ha detto Meyer nel podcast Joe Rogan Experience. "Isulla... laora è stata romanticizzata. È stata romanticizzata fino a darne una bella immagine ... Abbiamo bambini che giocano con deiche contengono quelle cose che mi tengono sveglio la notte".Leggi altro...

