Formula 1 - GP del Messico | sfida ad alta quota

Formula 1 - Raikkonen fiducioso in vista del Messico : “possiamo tranquillamente puntare alla top-10” : Il pilota finlandese ha parlato in vista dell’appuntamento in Messico, palesando tanta fiducia nella monoposto e nel team Questo finale di stagione non sta regalando tante soddisfazioni all’Alfa Romeo Racing, costretta a navigare nelle retrovie senza riuscire a strappare punti importanti in ottica iridata. Lapresse Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi faticano a trovare il feeling con la monoposto, faticando tremendamente a ...

Formula 1 - Wolff mette le mani avanti in vista del Messico : “cercheremo solo di limitare i danni” : Il team principal austriaco è convinto che la Mercedes soffrirà parecchio in Messico, a causa dell’altitudine e della rarefazione dell’aria Il titolo Costruttori è già in tasca, quello piloti anche, considerando come siano rimasti in corsa solo Hamilton e Bottas. La Mercedes domina in lungo e in largo, anche se l’ascesa della Ferrari ha messo a dura prova negli ultimi mesi la tranquillità nel box delle Frecce ...

Dramma nel mondo dello sport : morta la figlia del campione del mondo di Formula 1 : In tanti ricorderanno l’ex pilota di Formula 1 Jody Scheckter. Purtroppo un Dramma familiare ha sconvolto per sempre la vita e la famiglia del campione del mondo nel 1979 ed ex pilota anche della Ferrari: è morta sua figlia Ila, che aveva appena 21 anni, trovata senza vita nel suo letto, nella casa di famiglia in Hampshire, in Gran Bretagna. Ancora da chiarire le cause della morte della giovane, che da qualche mese soffriva di epilessia: secondo ...

Formula 1 - Verstappen preoccupato in vista del Messico : “quest’anno sarà difficile tener dietro le Ferrari” : Il pilota olandese ha parlato in vista dell’appuntamento messicano, sottolineando come gli avversari principali saranno Vettel e Leclerc Due vittorie negli ultimi due anni, Max Verstappen ha un feeling particolare con il Gran Premio del Messico. L’altitudine del circuito messicano hanno aiutato e non poco in passato la power unit del team di Milton Keynes, permettendo all’olandese di imporsi sia nel 2017 che nel ...

Formula 1 - la sorprendente ammissione di Button : “Verstappen è il pilota più veloce della storia” : L’ex campione del mondo ha parlato dell’attuale generazione di piloti, lasciandosi andare ad una dichiarazione abbastanza pesante Jenson Button non ha dubbi, il pilota più veloce della storia ha un nome e cognome: si chiama Max Verstappen. Nonostante l’olandese non abbia vinto ancora il titolo mondiale, l’ex pilota inglese si è lasciato andare ad una dichiarazione abbastanza pesante, indicando nel driver della Red ...

Calcio a 5 - Qualificazioni Mondiali 2020 : la Formula della manifestazione e il regolamento. Solo 6 pass per l’Europa : Il turno principale della qualificazione al Mondiale 2020 di Calcio a 5 sta per prendere il via. Questa settimana verranno infatti disputati gli incontri degli otto gironi da quattro squadre, dove le migliori due di ogni gruppo avanzeranno nel successivo turno élite, riducendo così a sedici le nazionali europee che si giocheranno l’accesso alla fase finale della 9ª edizione del torneo che si svolgerà in Lituania dal 12 settembre al 4 ...

Formula 1 – Ferrari nella bufera? Le squadre rivali chiedono chiarimenti alla FIA sul motore della Rossa : Ferrari sotto inchiesta? rivali chiedono chiarimenti alla FIA sul motore della Rossa La stagione di Formula 1 non è ancora finita, ma sembra che ormai sia quasi fatta per Lewis Hamilton, vicinissimo al titolo Mondiale. Il britannico ha dispitato un inizio di stagione impeccabile per poi dover fare i conti, da Spa in poi, con una Ferrari quasi rinata e competitiva, che è riuscita a mettere i bastoni tra le ruote alla Mercedes. Le ultime due ...

Formula 1 – Quanta tenerezza nella pista del South Garda Karting : il figlio di Cigarini abbraccia Vettel [FOTO] : Quanta tenerezza nelle pista di kart: Sebastian Vettel incontra il figlio di Francesco Cigarini, l’abbraccio è dolcissimo E’ passata quasi una settimana dal Gp del Giappone di Formula 1, e mentre i piloti della MotoGp si trovano in terra giapponese per un nuovo appuntamento, a diventare virale sui social è un tenerissimo scatto con protagonista Sebastian Vettel. Reduce dal secondo posto di Suzuka, Vettel ha trascorso ieri una ...

Formula 1 - Hamilton esalta Bottas : “non c’è una coppia migliore della nostra - il nostro approccio funziona” : Il pilota britannico ha esaltato il compagno di squadra, sottolineando come sia sempre più veloce ogni anno di più Il titolo Costruttori è già in tasca, per quello piloti bisognerà attendere per capire chi se lo metterà in tasca tra Hamilton e Bottas. Il britannico è certamente favorito, basterà conquistare 14 punti più del compagno in Messico per festeggiare il sesto Mondiale in carriera, andando a meno uno da Michael ...

Formula 1 - accordo con l’Hard Rock Stadium per il Gp di Miami del 2021 : ma c’è un ostacolo da superare : La Formula 1 ha trovato un accordo con l’Hard Rock Stadium per ospitare il Gran Premio del 2021, ma serve il via libera dei cittadini La trattativa è durata molti mesi ma, nelle ultime ore, la Formula 1 ha trovato un accordo l’Hard Rock Stadium per disputare un Gran Premio nel 2021. LaPresse/Photo4 Tramite una nota ufficiale pubblicata sul nuovo sito dell’evento, Tom Garfinkel (vice presidente e amministratore delegato ...

Formula 1 - Gran Premio del Giappone terminato con un giro d’anticipo : la FIA brancola nel buio : Non sono state ancora appurate le cause che hanno portato all’esposizione della bandiera a scacchi luminosa al giro numero 52 dei 53 previsti per il Gp del Giappone La Federazione Internazionale continua a non chiarire il mistero avvenuto al termine del Gran Premio del Giappone, concluso da regolamento con un giro d’anticipo dopo l’esposizione errata della bandiera a scacchi luminosa. photo4/Lapresse Il pannello ...

Formula 1 – Marko non si fida delle parole di Vettel : “adesso è rilassato - ma le emozioni vengono allo scoperto quando…” : Helmut Marko ancora una volta dalla parte di Vettel: il consigliere della Red Bull non ha dubbi sul tedesco della Ferrari La situazione interna in casa Ferrari, dopo il Gp di Russia, ha fatto tanto discutere. A Suzuka Vettel e Leclerc sono arrivate sereni, dopo aver parlato con Mattia Binotto di quanto accaduto a Sochi, certi di non ricommettere più gli errori commessi in precedenza. Photo4/LaPresse C’è chi però ancora si scaglia ...

Formula 1 - Leclerc penalizzato a Suzuka : spiegati i motivi della riapertura dell’investigazione : Il direttore di gara Masi ha spiegato cosa abbia spinto i commissari a riaprire l’investigazione sul contatto Leclerc-Verstappen dopo averla inizialmente chiusa E’ apparsa alquanto strana la decisione presa dai commissari di gara durante il Gran Premio di Suzuka, che hanno prima notato il contatto tra Verstappen e Leclerc al via, per poi chiudere l’argomento con un “No investigation ...

Formula 1 - Jean Todt non ha dubbi : “Leclerc campione del mondo? Vi dico cosa serve affinché accada” : Il presidente della FIA ha parlato della situazione in casa Ferrari, soffermandosi sul futuro di Leclerc, assistito dal figlio Nicolas Un presente da ‘Predestinato‘ e un futuro radioso, magari con un titolo mondiale in tasca. Charles Leclerc sta andando oltre ogni più rosea aspettativa alla sua prima stagione in Ferrari, considerando le 4 pole position consecutive e le due vittorie ottenuta in Belgio e ...