Crisi del diesel | la tedescha Mahle chiude due fabbriche in Piemonte

Il Paradiso delle signore - trame fino all'1 novembre : muore il padre - Ludovica in Crisi : Prosegue con grande successo di ascolti la messa in onda della soap opera Il Paradiso delle signore in onda su Rai 1 alle ore 15:40 circa. Le anticipazioni delle puntate in onda la prossima settimana, a partire da lunedì 28 ottobre a venerdì 1 novembre, rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena molti dei quali avranno a che fare con la coppia composta da Riccardo e Nicoletta. Tra i due, infatti, tornerà a riaccendersi la passione ...

Colpiti gli evasori o chi è in Crisi? Dubbi sulla stretta del governo : "Si chiamano evasori coloro che non hanno potuto pagare ma che hanno regolarmente dichiarato reddito e importi da pagare. E evasore anche colui che ha fatto lavori alla pubblica amministrazione e non e’ stato pagato ne ha potuto compensare le proprie tasse" Segui su affaritaliani.it

La Crisi senza uscita della Catalogna : Le manifestazioni e gli scontri di Barcellona arrivano dopo due anni in cui né il governo di Madrid né le autorità di Barcellona hanno provato a trovare una soluzione che non fosse quella giudiziaria. Leggi

Riforme estreme per una Crisi estrema. Il governo libanese prova a salvarsi dalla rabbia delle piazze : Un “colpo di Stato finanziario”. Così il premier libanese Saad Hariri ha definito il vasto piano di Riforme approvato oggi dal suo governo per cercare di placare le proteste popolari in corso da cinque giorni in tutte le città del Paese. Ai manifestanti - che chiedono le dimissioni immediate del premier e dei leader politici, accusati in massa di aver distrutto l’economia libanese con immobilismo e ...

MotoGP : Valentino Rossi - le cause della Crisi. Yamaha migliorata - ma Vinales e Quartararo sono lontani : Non è certamente un periodo felice per Valentino Rossi. Il nove volte Campione del Mondo sta inanellando ormai da parecchi mesi una serie di prestazioni decisamente sottotono e anche per un supereroe come lui il fattore anagrafico sembra aver preso, alla fine, il sopravvento. Difficile, se non impossibile, riuscire a comprendere fino in fondo tutte le cause di questo periodo buio del Dottore, anche se, superata la soglia dei quarant’anni, ...

Il Paradiso delle signore - trame : Vittorio e Marta dopo le nozze entreranno in Crisi : La fortunata soap di Rai 1 Il Paradiso delle signore è tornata sul piccolo schermo, per la felicità di tutti coloro che seguono le vicende del grande magazzino. Due protagonisti di questo sceneggiato, nel corso di un’intervista hanno anticipato in anteprima esclusiva che la loro vita matrimoniale non sarà affatto rose e fiori. Si tratta di Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) e Marta Guarnieri (Gloria Radulescu), che entreranno in crisi dopo ...

Il Paradiso delle Signore 4 - spoiler : Roberta e Federico in Crisi a causa del Barbieri : La quarta stagione de Il Paradiso delle Signore 4 sta riscuotendo un incredibile successo dopo aver riaperto i battenti da solo una settimana. In questo frangente, i telespettatori della Rai hanno assistito a nuovi colpi di scena grazie ai nuovi ingressi che hanno vivacizzato la trama. Gli spoiler annunciano il clamoroso ritorno di Clelia Calligaris e Federico Cattaneo, sebbene non entrino subito in scena. Se l'ex rivale di Silvia avrà a ...

MotoGP - GP Giappone 2019 : Valentino Rossi - le cause della Crisi. I 5 motivi per cui il Dottore vive il momento più nero della carriera : Una pessima qualifica, lontanissimo dai tre compagni di squadra. Una partenza da dimenticare che lo ha retrocesso ulteriormente nella pancia del gruppo costringendolo alle spallate e al traffico. Un passo discreto ma non eccezionale che non gli ha permesso di reagire. Una scivolata finale che suggella il tutto. Il Gran Premio del Giappone 2019 di MotoGP di Valentino Rossi è stato tutto questo, un agglomerato di “insuccessi” che lo ...

Manovra 2020 con il botto - 8 miliardi di nuove tasse del Conte bis - M5S in rivolta si va verso una nuova Crisi di governo? : Sono all’incirca 8 miliardi gli introiti previsti dalla nuova legge di bilancio grazie alle nuove tasse e balzelli in arrivo. La stesura della nuova legge finanziaria ha provocato non pochi mal di pancia all’interno del governo. In particolare nel M5S che sul suo sito ufficiale ha rilasciato un durissimo comunicato stampa chiedendo un immediato incontro chiarificatore con il Premier Conte e con gli altri partiti di maggioranza, Pd in ...

Chiesa - meno preti e suore : l'Europa la più colpita dalla Crisi delle vocazioni : Sempre meno preti e suore. Non si ferma la crisi di vocazioni nella Chiesa. Il numero totale dei sacerdoti nel mondo, infatti, è diminuito anche quest'anno, raggiungendo quota 414.582...

Lucifer in Crisi sulle Terre Infinite? Tom Ellis chiarisce il rumour sul crossover dell’Arrowverse : Confermata oppure no la presenza di Lucifer in Crisi sulle Terre Infinite? Da quando è stato lanciato il rumour, molti fan si sono chiesti quale sarebbe stato il ruolo del protagonista della serie Netflix nel grande crossover dell'Arrowverse. L'evento funge da addio al personaggio di Oliver Queen, che saluterà il pubblico con l'ottava e ultima stagione. Per l'occasione, diversi volti legati all'universo seriale della DC si riuniranno sul ...

Così la Brexit metterà in Crisi l'economia e l'ambiente delle Falkland : “Vogliamo uscire dall'Unione Europea perché non è giusto che le sorti di un popolo siano decise da gente non eletta da quel popolo”: questo è stato, più o meno, uno degli slogan della Brexit. In base a questo stesso slogan, dalle Falkland arriva l'ennesimo allarme sulle conseguenze devastanti che la

Crisi aziendali - crescono le richieste di cassa integrazione a settembre : +51 - 9% rispetto allo stesso mese del 2018. Boom straordinaria : Le aziende chiedono sempre più ore di cassa integrazione. I dati delle richieste giunte all’Inps segnalano un aumento del 51,9% rispetto allo stesso mese del 2018 e del +168,2% se il dato viene confrontato con agosto. La crescita è dovuta in buona parte alle maggiori richieste di cigs (cassa integrazione guadagni straordinaria) che tra gennaio e lo scorso mese hanno fatto segnare un aumento del 37,41%, mentre le richieste di ordinaria sono ...

ArcelorMittal chiama Lucia Morselli per tamponare la Crisi dell’ex-Ilva : La sfida delle perdite record e delle battaglie legali, ambientali e industriali. La manager prende il posto di Matthieu Jehl